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    Александрова снова разочарует?

    Александрова — Паолини. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Майами 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Паолини
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Ясмин Паолини в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Александрова — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2022 года
    Екатерина Александрова (Россия)
  • Майами. Женщины
    •  Екатерина Александрова (Россия) 17:00 Jasmine Paolini Jasmine Paolini
  • Майами. Женщины
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    Александрова

    В начале марта Александрова прошла один раунд в Индиан-Уэллсе. Россиянка с большим трудом выиграла у 18-летней американки Эльвины Калиевой.

    В следующем матче Екатерина ожидаемо проиграла Симоне Халеп. Правда, ей все же удалось взять один сет у экс-первой ракетки мира.

    Сейчас уже можно смело сказать, что первые месяцы нового сезона Александрова провела неудачно. Пока что ей ни разу не удалось выиграть два матча подряд.

    Паолини

    Паолини тем временем преподнесла сенсацию в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде итальянка выиграла у Арины Соболенко.

    Белоруска легка взяла первый сет, но вместо того, чтобы уверенно довести дело до победы, она позволила Ясмин совершить почти безумный камбэк.

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    Кроме того, в начале марта Паолини выиграла два матча на турнире в Лионе. Вполне могла пройти и дальше, но в четвертьфинале в напряженном матче уступила Даяне Ястремской.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны: на Александрову можно поставить за 1.91, а на Паолини — за 1.93.

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    Россиянка действительно провалила начало сезона, но, с другой стороны, совсем недавно она взяла сет в матче с Халеп. Значит, не так уж все и плохо.

    Ставка — победа Александровой за 1.91. Как ни крути, а Паолини все-таки не самая опасная соперница.

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    Александрова — Паолини: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на теннис. Александрова снова разочарует?
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