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    Швентек проиграет Коллинз в полуфинале Australian Open?

    Коллинз — Швентек. Прогноз (к. 3.60) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 27 января 2022 года

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    Даниэль Коллинз
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против американки Даниэль Коллинз в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 27 января, начало — в 13:00 мск. Коллинз — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 27 Января 2022 года
    Даниэль Коллинз (США)
  • Australian Open. Женщины
    •  Даниэль Коллинз (США) 13:00 Ига Свёнтек (Польша) Ига Свёнтек (Польша)
  • Australian Open. Женщины
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    Коллинз

    Коллинз никогда не поднималась в рейтинге выше 23-го места (сейчас она 30-я, но уже на следующей неделе дебютирует в топ-15), но при этом ей уже второй раз удалось дойти на австралийском мэйджоре до полуфинала.

    В третьем и четвертом круге у Даниэль были тяжелейшие матчи, в которых она проиграла первый сет, но все равно смогла победить.

    А в четвертьфинале американке хватило двух сетов. Коллинз уверенно выиграла у Ализе Корне. Француженка неплохо сопротивлялась в первой партии, но потом просто сдалась.

    Даниэль выиграла 90 процентов очков на первой подаче — это невероятный показатель. И вообще, она снова показала свой лучший теннис — максимально агрессивный и атакующий.

    Швентек

    А вот у Швентек, которая впервые попала в полуфинал Australian Open, в среду был невероятно сложный матч, ставший для нее настоящей проверкой на прочность.

    Иге понадобилось три часа для победы над Кайей Канепи, которая перед этим остановила Арину Соболенко.

    Швентек отдала первый сет, уступала с брейком во втором, но все-таки нашла в себе силы на камбэк. В плане психологии это настоящий прорыв для польской теннисистки.

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    И все равно стоит отметить, что это Швентек не всегда удавалось спокойно реагировать на происходящее. В игре с Канепи она совершила 12 двойных ошибок — больше, чем во всех предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Коллинз в этом матче можно поставить за 2.31, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.70.

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    Коллинз выиграет этот матч. У американки, возможно, самый стальной характер в туре. И ее агрессивная игра порой тоже впечатляет. У Иги наверняка будет ощущение, что против нее вышел играть танк.

    Ставка — победа Коллинз в двух сетах за 3.60.

    В отличие от предыдущих соперниц, Коллинз вряд ли будет прощать Швентек все ее ошибки.

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    Коллинз — Швентек: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на теннис. Швентек проиграет Коллинз в полуфинале Australian Open?
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