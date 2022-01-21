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    Сможет ли Карацев обыграть Маннарино?

    Маннарино — Карацев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 12:30 мск. Маннарино — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Маннарино третий раз в карьере выиграл на австралийском мэйджоре три матча. Отличие от предыдущих двух случаев заключается в том, что сейчас вряд ли кто-то мог предположить, что француз пройдет хотя бы один раунд. В последнее время он совершенно не впечатлял.

    Но уже в первом круге Маннарино одержал победу над Джеймсом Даквортом. Невероятный матч, который продолжался пять сетов.

    А после этого 33-летний теннисист и вовсе удивил. Маннарино выиграл в трех сетах у Хуберта Хуркача. По сути, это был почти разгром.

    Это была первая победа Адриана с 2017 года над соперником из топ-20 на турнире «Большого шлема».

    Карацев

    Карацев тем временем уже дважды заставил серьезно волноваться. В первом матче ему потребовалось пять сетов для победы над Хауме Муньяром. По всей видимости, Аслан и сам не ожидал, что испанец будет так сопротивляться.

    А во втором круге Карацев в самом начале матча с Маккензи Макдональдом позвал на корт физиотерапевта из-за болей в ноге. В итоге россиянин проиграл первый сет, и многие наверняка подумали, что он так и не успел восстановиться после пятичасового триллера с Муньяром.

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    Но к счастью, обошлось, Аслан уверенно выиграл следующие три партии, показав классный теннис. Это была почти идеальная версия Карацева.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 4.45, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.24.

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    Маннарино здорово удивил в предыдущем матче. Но надо понимать, что таким игрокам, как Хуркач, очень тяжело, когда у них что-то не получается на собственной подаче. А поляк в тот день ошибался очень часто.

    Суть в том, что против Карацева французу будет гораздо сложнее.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-6,0) за 1.91. Аслан, скорее всего, пройдет Маннарино за счет агрессивной игры в атаке.

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    Маннарино — Карацев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Маннарино?
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