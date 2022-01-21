Маннарино
Маннарино третий раз в карьере выиграл на австралийском мэйджоре три матча. Отличие от предыдущих двух случаев заключается в том, что сейчас вряд ли кто-то мог предположить, что француз пройдет хотя бы один раунд. В последнее время он совершенно не впечатлял.
Но уже в первом круге Маннарино одержал победу над Джеймсом Даквортом. Невероятный матч, который продолжался пять сетов.
А после этого 33-летний теннисист и вовсе удивил. Маннарино выиграл в трех сетах у Хуберта Хуркача. По сути, это был почти разгром.
Это была первая победа Адриана с 2017 года над соперником из топ-20 на турнире «Большого шлема».
Карацев
Карацев тем временем уже дважды заставил серьезно волноваться. В первом матче ему потребовалось пять сетов для победы над Хауме Муньяром. По всей видимости, Аслан и сам не ожидал, что испанец будет так сопротивляться.
А во втором круге Карацев в самом начале матча с Маккензи Макдональдом позвал на корт физиотерапевта из-за болей в ноге. В итоге россиянин проиграл первый сет, и многие наверняка подумали, что он так и не успел восстановиться после пятичасового триллера с Муньяром.
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Но к счастью, обошлось, Аслан уверенно выиграл следующие три партии, показав классный теннис. Это была почти идеальная версия Карацева.
Прогноз и ставка
На Маннарино в этом матче можно поставить за 4.45, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.24.
Маннарино здорово удивил в предыдущем матче. Но надо понимать, что таким игрокам, как Хуркач, очень тяжело, когда у них что-то не получается на собственной подаче. А поляк в тот день ошибался очень часто.
Суть в том, что против Карацева французу будет гораздо сложнее.
Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-6,0) за 1.91. Аслан, скорее всего, пройдет Маннарино за счет агрессивной игры в атаке.