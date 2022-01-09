Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Симоны Халеп в финале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 9 января, начало — в 09:00 мск. Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова второй год подряд начала сезон с выхода в финал на первом же турнире.

Правда, на этот раз Веронике чуть-чуть повезло. В полуфинале россиянка должна была встретится с Наоми Осакой, которая в итоге снялась из-за повреждения мышц живота. Очевидно, что японка не захотела рисковать перед Открытым чемпионатом Австралии.

Перед этим же Кудерметова выиграла у Виктории Кужмовой, Мэдисон Брэнгл и Анастасии Потаповой. Интересно, что в двух предыдущих матчах Вероника взяла по одному сету со счетом 6:0.

Халеп

Прошлый сезон получился одним из самых сложных для Халеп, которую постоянно тревожили травмы. Поэтому сейчас она не скрывает, что очень рада выходу в финал даже на скромном турнире.

В четырех предыдущих матчах на этой неделе Симона проиграла только один сет. В четвертьфинале румынская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Голубич. После игры экс-первая ракетка мира сокрушалась из-за чересчур большого количества ошибок на своей подаче.

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Но в остальных матчах все было в порядке. Халеп легко выиграла у Дестени Айявы, Елены Габриэлы Рузе и Циньвэнь Чжэн.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.90, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.29.

В минувшем сезоне Вероника проиграла Симоне на Australian Open и на Кубке Кремля, не взяв при этом ни сета.

Но сейчас почему-то есть ощущение, что матч против Кудерметовой будет для Халеп не таким простым, как в прошлом году.

Ставка — Кудерметова возьмет хотя бы один сет за 1.99. Если россиянка будет держать свою подачу, Халеп может занервничать.