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    Кудерметова шокирует Халеп в решающем матче?

    Кудерметова — Халеп. Прогноз (к. 1.99) и ставки на турнир в Мельбурне 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Халеп
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Симоны Халеп в финале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 9 января, начало — в 09:00 мск. Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова второй год подряд начала сезон с выхода в финал на первом же турнире.

    Правда, на этот раз Веронике чуть-чуть повезло. В полуфинале россиянка должна была встретится с Наоми Осакой, которая в итоге снялась из-за повреждения мышц живота. Очевидно, что японка не захотела рисковать перед Открытым чемпионатом Австралии.

    Перед этим же Кудерметова выиграла у Виктории Кужмовой, Мэдисон Брэнгл и Анастасии Потаповой. Интересно, что в двух предыдущих матчах Вероника взяла по одному сету со счетом 6:0.

    Халеп

    Прошлый сезон получился одним из самых сложных для Халеп, которую постоянно тревожили травмы. Поэтому сейчас она не скрывает, что очень рада выходу в финал даже на скромном турнире.

    В четырех предыдущих матчах на этой неделе Симона проиграла только один сет. В четвертьфинале румынская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Голубич. После игры экс-первая ракетка мира сокрушалась из-за чересчур большого количества ошибок на своей подаче.

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    Но в остальных матчах все было в порядке. Халеп легко выиграла у Дестени Айявы, Елены Габриэлы Рузе и Циньвэнь Чжэн.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.90, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.29.

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    В минувшем сезоне Вероника проиграла Симоне на Australian Open и на Кубке Кремля, не взяв при этом ни сета.

    Но сейчас почему-то есть ощущение, что матч против Кудерметовой будет для Халеп не таким простым, как в прошлом году.

    Ставка — Кудерметова возьмет хотя бы один сет за 1.99. Если россиянка будет держать свою подачу, Халеп может занервничать.

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    Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова шокирует Халеп в решающем матче?
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