Кудерметова
Кудерметова второй год подряд начала сезон с выхода в финал на первом же турнире.
Правда, на этот раз Веронике чуть-чуть повезло. В полуфинале россиянка должна была встретится с Наоми Осакой, которая в итоге снялась из-за повреждения мышц живота. Очевидно, что японка не захотела рисковать перед Открытым чемпионатом Австралии.
Перед этим же Кудерметова выиграла у Виктории Кужмовой, Мэдисон Брэнгл и Анастасии Потаповой. Интересно, что в двух предыдущих матчах Вероника взяла по одному сету со счетом 6:0.
Халеп
Прошлый сезон получился одним из самых сложных для Халеп, которую постоянно тревожили травмы. Поэтому сейчас она не скрывает, что очень рада выходу в финал даже на скромном турнире.
В четырех предыдущих матчах на этой неделе Симона проиграла только один сет. В четвертьфинале румынская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Голубич. После игры экс-первая ракетка мира сокрушалась из-за чересчур большого количества ошибок на своей подаче.
Но в остальных матчах все было в порядке. Халеп легко выиграла у Дестени Айявы, Елены Габриэлы Рузе и Циньвэнь Чжэн.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.90, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.29.
В минувшем сезоне Вероника проиграла Симоне на Australian Open и на Кубке Кремля, не взяв при этом ни сета.
Но сейчас почему-то есть ощущение, что матч против Кудерметовой будет для Халеп не таким простым, как в прошлом году.
Ставка — Кудерметова возьмет хотя бы один сет за 1.99. Если россиянка будет держать свою подачу, Халеп может занервничать.