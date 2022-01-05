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    Сможет ли Саккари взять реванш у Роджерс?

    Роджерс — Саккари. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Аделаиде 5 января 2022 года

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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Шелби Роджерс во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 05:00 мск. Роджерс — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Роджерс

    Роджерс в первом круге без проблем выиграла у Мэддисон Инглис. Для победы над австралийкой ей хватило двух сетов. Более того, соперница взяла лишь четыре гейма.

    Шелби довольно успешно провела прошлый сезон, несмотря на то, что не выиграла ни одного титула.

    Американская теннисистка дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, выиграла два матча на Уимблдоне, пробилась в четвертый круг US Open и в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

    Саккари

    Саккари по итогам минувшего сезона поднялась в рейтинге на шестое место. И есть подозрение, что для нее это не предел.

    В прошлом году Мария дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. В обоих случаях ее остановили будущие победительницы турнира.

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    На Итоговом турнире Саккари вышла из непростой группы, но в полуфинале уступила Анетт Контавейт.

    На текущем турнире Саккари стартовала с победы над Тамарой Зиданшек. Мария отлично провела первый и третий сеты, а вот во втором случился непонятный сбой, в нем она проиграла словенке со счетом 0:6.

    Прогноз и ставка

    На Роджерс в этом матче можно поставить за 3.25, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.35.

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    В прошлом году Саккари проиграла американке во втором раунде Уимблдона. И нет никаких сомнений в том, что в предстоящем матче Роджерс снова создаст проблемы шестой ракетке мира.

    Ставка — Роджерс выиграет хотя бы один сет за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Роджерс больше 9,5 за 1.84.

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    Роджерс — Саккари: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Саккари взять реванш у Роджерс?
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