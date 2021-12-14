ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудиньо Потеря победы не испортила настроения. «Зенит» ушел на перерыв лидером, но с «Динамо» за спиной Игроки «Нью-Йорк Сити»Первый титул. «Нью-Йорк Сити» понадобилось семь лет, чтобы выиграть MLS Марко АсенсиоПримера. «Севилья» победила «Атлетик», «Осасуна» отобрала очки у «Барсы», «Реал» выиграл мадридское дерби
  • 00:55
    • «Реал» выиграл мадридское дерби с «Атлетико»
  • 00:48
    • «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:41
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Монако»
  • 20:08
    • «Барселона» упустила победу над «Осасуной»
  • 22:32
    • «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», у Морено дубль и ассист
  • 22:00
    • «Лацио» на выезде проиграл «Сассуоло»
  • 21:58
    • Гол Кутроне принес «Эмполи» победу над «Наполи»
    Все новости спорта

    Сможет ли Звонарева взять реванш у Вихлянцевой?

    Звонарева — Вихлянцева. Прогноз (к. 2.53) и ставки на турнир в Лиможе 14 декабря 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вера Звонарева
    Прогноз и ставки на Звонарева — Вихлянцева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против соотечественницы Натальи Вихлянцевой в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 12:00 мск. Звонарева — Вихлянцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    Звонарева на прошлой неделе вернулась на корте после трехмесячной паузы. В середине сентября бывшая вторая ракетка мира перенесла операцию на правой ноге.

    На турнире в Анже Вера в первом круге одержала победу над швейцаркой Штефани Фегеле. Для этого россиянке хватило двух сетов.

    В следующем матче Звонарева проиграла Наталье Вихлянцевой, взяв в общей сложности семь геймов. С учетом того, что 37-летняя теннисистка какое-то время не могла играть из-за травмы, возвращение можно назвать вполне удачным.

    На данный момент Звонарева занимает 87-е место в рейтинге WTA. И ее главная задача заключается в том, чтобы остаться в топ-100.

    Вихлянцева

    Вихлянцева тем временем находится всего лишь на 244-м месте в рейтинге.

    Уходящий год получился не самым удачным для российской теннисистки. Так вышло, что за весь сезон ей удалось пройти первый круг только на двух турнирах WTA. В июля Наталья сначала дошла до четвертьфинала в Лозанне, а потом до второго круга в Палермо.

    До и после этого были сплошные неудачи. Чаще всего Вихлянцева проигрывала еще в квалификации.

    Все прогнозы на теннис

    Но зато на прошлой неделе 24-летняя теннисистка дошла до полуфинала в Анже. Помимо встречи со Звонаревой во втором раунде, можно также отметить ее победу над румынкой Аной Богдан в первом круге со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале Вихлянцева уступила Виталии Дьяченко.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву можно поставить за 1.48, победу Вихлянцевой букмекеры предлагают з 2.65.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом году Звонарева обыграла Вихлянцеву в квалификации Ролан Гаррос. Зато в сезоне-2018 Наталья победила Веру на турнире в Индиан-Уэллсе. Плюс не забываем про недавний матч в Анже.

    В общем, Звонареву, скорее всего, ждет непростой матч. Вихлянцева уже знает, как обыгрывать экс-вторую ракетку мира.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.53.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Колорадо — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тулуза — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Прогноз на матч Кадис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Звонарева — Вихлянцева: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Звонарева взять реванш у Вихлянцевой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры