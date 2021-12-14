Россиянка Вера Звонарева сыграет против соотечественницы Натальи Вихлянцевой в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 12:00 мск. Звонарева — Вихлянцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева на прошлой неделе вернулась на корте после трехмесячной паузы. В середине сентября бывшая вторая ракетка мира перенесла операцию на правой ноге.

На турнире в Анже Вера в первом круге одержала победу над швейцаркой Штефани Фегеле. Для этого россиянке хватило двух сетов.

В следующем матче Звонарева проиграла Наталье Вихлянцевой, взяв в общей сложности семь геймов. С учетом того, что 37-летняя теннисистка какое-то время не могла играть из-за травмы, возвращение можно назвать вполне удачным.

На данный момент Звонарева занимает 87-е место в рейтинге WTA. И ее главная задача заключается в том, чтобы остаться в топ-100.

Вихлянцева

Вихлянцева тем временем находится всего лишь на 244-м месте в рейтинге.

Уходящий год получился не самым удачным для российской теннисистки. Так вышло, что за весь сезон ей удалось пройти первый круг только на двух турнирах WTA. В июля Наталья сначала дошла до четвертьфинала в Лозанне, а потом до второго круга в Палермо.

До и после этого были сплошные неудачи. Чаще всего Вихлянцева проигрывала еще в квалификации.

Все прогнозы на теннис

Но зато на прошлой неделе 24-летняя теннисистка дошла до полуфинала в Анже. Помимо встречи со Звонаревой во втором раунде, можно также отметить ее победу над румынкой Аной Богдан в первом круге со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале Вихлянцева уступила Виталии Дьяченко.

Прогноз и ставка

На Звонареву можно поставить за 1.48, победу Вихлянцевой букмекеры предлагают з 2.65.

В прошлом году Звонарева обыграла Вихлянцеву в квалификации Ролан Гаррос. Зато в сезоне-2018 Наталья победила Веру на турнире в Индиан-Уэллсе. Плюс не забываем про недавний матч в Анже.

В общем, Звонареву, скорее всего, ждет непростой матч. Вихлянцева уже знает, как обыгрывать экс-вторую ракетку мира.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.53.