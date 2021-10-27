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    Сможет ли Карацев обыграть Миллмана?

    Миллман — Карацев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Миллман — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джона Миллмана во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 27 октября, начало — в 16:00 мск. Миллман — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Миллман

    Миллман в первом круге легко выиграл у Ишая Олиэля. Теннисист из Израиля взял лишь два гейма, борьбы в этой игре практически не было.

    На прошлой неделе Джон выиграл два матча на Кубке Кремля. Сначала австралиец одержал победы над Бенжаменом Бонзи и Ильей Марченко, а потом уступил Карену Хачанову. Матч против россиянина получился невероятно напряженным, Миллман играл как минимум не хуже — просто не хватило везения.

    Кроме того, по два матча Миллман выиграл на турнирах в Нур-Султане и Софии. А на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 57-я ракетка мира проиграл во втором раунде Яннику Синнеру.

    Карацев

    Карацев тем временем стал главной звездой прошлой недели. Аслан выиграл Кубок Кремля, благодаря чему впервые в карьере вошел в топ-20.

    За весь турнир в Москве Карацев не проиграл ни одного сета, несмотря на то, что в полуфинале его соперником был Карен Хачанов, а в финале — Марин Чилич.

    На Кубке Кремля Карацев снова показал теннис, благодаря которому в начале года сенсационно дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии и взял титул в Дубае.

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    Интересно также, что у Карацева по-прежнему остаются шансы попасть на Итоговый турнир в Турине. Для этого Аслану надо как можно лучше выступить на ближайших турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Миллмана в этом матче можно поставить за 3.44, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.33.

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    Главный вопрос заключается в том, успел ли Аслан восстановиться после решающего матча в Москве. Очевидно, что двух дней для этого очень мало, тогда как впереди игра против очень упертого соперника. Например, Хачанов после встречи с Миллманом признался, что у него вообще не осталось сил.

    В общем, в такой ситуации лучше не рисковать. Только порадуемся за Карацева, если он снова выиграет, но ставить на его победу все-таки опасно.

    Оптимальным вариантом будет ставка на то, что Миллман выиграет хотя бы один сет за 1.86.

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    Миллман — Карацев: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Миллмана?
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