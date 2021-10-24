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    Карацев обыграет Чилича в финале Кубка Кремля?

    Чилич — Карацев. Прогноз (к. 4.15) и ставки на финал Кубка Кремля 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против хорвата Марина Чилича в финале Кубка Кремля. Матч пройдет 24 октября в Москве, начало — в 16:00 мск. Чилич — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Чилич третий раз в карьере дошел в Москве до финала. Хорват выигрывал Кубок Кремля в 2014 и 2015 году.

    Перед текущим турниром Чилич пропустил почти полтора месяца из-за рождения ребенка. Несмотря на то это, бывшая третья ракетка мира успел отлично подготовиться — пауза явно пошла ему на пользу.

    В первом круге Марин одержал волевую победу над Дамиром Джумхуром. Босниец взял первый на тай-брейке, но потом на корте доминировал только Чилич.

    Дальше были уверенные победы над Томми Полом, Педро Мартинесом и Ричардасом Беранкисом.

    Карацев

    Тем временем Карацев вышел в третий финал ATP в текущем сезоне. Ранее россиянин взял титул в Дубае и сыграл в решающем матче с Белграде.

    В полуфинале Аслан одержал победу над Кареном Хачановым. В первой партии он отыграл четыре сетбола, а во втором отдал сопернику только один гейм. Это был один из лучших матчей Карацева в этом году.

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    Перед этим Карацев, который в понедельник впервые в карьере войдет в топ-20 рейтинга, обыграл Егора Герасимова и Жиля Симона.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 2.10, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.80.

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    Немного странно, что предпочтение отдают именно Карацеву, который несколько месяцев назад уступил Чиличу на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Интересно, что Аслан в августе уступил и Хачанову, но все отмечают, что сейчас он играет заметно лучше. Поэтому есть все основания полагать, что Карацев и здесь возьмет реванш.

    Ставка — победа Карацева за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Карацева со счетом 2-1 по сетам за 4.15.

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    Чилич — Карацев: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на теннис. Карацев обыграет Чилича в финале Кубка Кремля?
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