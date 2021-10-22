Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Соболенко — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Соболенко проводит первый турнир после ковида, из-за которого ей пришлось пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе.

В стартовом матче на Кубке Кремля Арина одержала победу над Айлой Томлянович.

Дожать упертую австралийку получилось только в третьем сете. В первых сетах было заметно, что белорусская теннисистка играла не так уверенно, как обычно, но потом все стало на свои места.

С физической формой у Соболенко тоже все в порядке, несмотря на то, что ей нельзя было какое-то время тренироваться из-за коронавируса. Арина даже призналась, что все не так плохо, как она думала.

Александрова

Александрова тем временем второй раз в карьере дошла на Кубке Кремля до четвертьфинала.

В первом круге Екатерина встречалась с Онс Жабер, которая оказалась не готова к турниру в Москве. Теннисистка из Туниса не успела восстановиться после перелета из США.

Александрова взяла первый сет 6:1, а во втором при счете 1:0 соперница снялась с матча.

Все прогнозы на теннис

Во втором раунде 37-я ракетка мира одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой, которая в первом раунде неожиданно выиграла у Дарьи Касаткиной.

Александрова в первые с середины июня выиграла больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.31, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.74.

Во втором матче Арине наверняка полегче, чем в недавней игре против Томлянович. Все-таки было важно почувствовать игровой ритм.

Поэтому вполне вероятно, что Соболенко не понадобится дополнительный сет в предстоящем матче.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.88.