ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новый «Камп Ноу»В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу» Уле-Гуннар СульшерВидимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера «Челси» разбил «Мальме»«Челси» не заметил потерь Лукаку и Вернера
  • 20:53
    • «Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы
  • 22:34
    • Кудерметова проиграла Халеп на Кубке Кремля
  • 22:10
    • СКА забросил «Кунлуню» семь безответных шайб
  • 22:05
    • «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА
  • 21:53
    • «Рома» пропустила шесть мячей в Норвегии
  • 21:39
    • «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Мидтьюланном» в Лиге Европы
  • 21:37
    • «Лацио» разошелся миром с «Марселем», «Фенербахче» поделил очки с «Антверпеном»
    Все новости спорта

    Соболенко обыграет Александрову в двух сетах?

    Соболенко — Александрова. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Кубок Кремля 22 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Кубок Кремля
    Прогноз и ставки на Соболенко — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Соболенко — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко проводит первый турнир после ковида, из-за которого ей пришлось пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе.

    В стартовом матче на Кубке Кремля Арина одержала победу над Айлой Томлянович.

    Дожать упертую австралийку получилось только в третьем сете. В первых сетах было заметно, что белорусская теннисистка играла не так уверенно, как обычно, но потом все стало на свои места.

    С физической формой у Соболенко тоже все в порядке, несмотря на то, что ей нельзя было какое-то время тренироваться из-за коронавируса. Арина даже призналась, что все не так плохо, как она думала.

    Александрова

    Александрова тем временем второй раз в карьере дошла на Кубке Кремля до четвертьфинала.

    В первом круге Екатерина встречалась с Онс Жабер, которая оказалась не готова к турниру в Москве. Теннисистка из Туниса не успела восстановиться после перелета из США.

    Александрова взяла первый сет 6:1, а во втором при счете 1:0 соперница снялась с матча.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором раунде 37-я ракетка мира одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой, которая в первом раунде неожиданно выиграла у Дарьи Касаткиной.

    Александрова в первые с середины июня выиграла больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.31, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.74.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Во втором матче Арине наверняка полегче, чем в недавней игре против Томлянович. Все-таки было важно почувствовать игровой ритм.

    Поэтому вполне вероятно, что Соболенко не понадобится дополнительный сет в предстоящем матче.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Базель — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Яблонец — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Штурм — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Слован — Линкольн Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Александрова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на теннис. Соболенко обыграет Александрову в двух сетах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры