Эстонка Анетт Контавейт сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 15:00 мск. Контавейт — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт начала турнир в Москве с победы над Катериной Синяковой. Матч получился намного проще, чем ожидалось, эстонка взяла оба сета со счетом 6:3.

Во втором раунде у Анетт тоже не было проблем. На этот раз она легко выиграла у немки Андреа Петкович.

В конце августа Контавейт выиграла турнир в Кливленде, а еще через месяц взяла титул в чешской Остраве. Кроме того, в Индиан-Уэллсе эстонская теннисистка дошла до четвертьфинала.

Мугуруса

Мугуруса в стартовом матче одержала победу над Терезой Мартинцовой. Испанка, как обычно, хорошо начала, но потом позволила сопернице. И все-таки в третьем сете Гарбин дожала соперницу.

И это очень важный результат для Мугурусы. Теперь ей достаточно выиграть еще один матч, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

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В начале октября Мугуруса выиграла турнир в Чикаго. В решающем матче бывшая первая ракетка мира обыграла Онс Жабер.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.66, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 2.32.

Два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Мугурусы. Но последний раз они встречались еще в 2017 году, поэтому данная информация вряд ли как-то поможет.

Судя по тому, как в последнее время играет Контавейт, ей вполне по силам победить в предстоящем матче. Но ставку на исход, пожалуй, лучше все-таки не трогать.

Самый оптимальный вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.