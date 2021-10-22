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    Контавейт не пустит Мугурусу в полуфинал Кубка Кремля?

    Контавейт — Мугуруса. Прогноз (к. 2.42) и ставки на Кубок Кремля 22 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Гарбин Мугуруса Прогнозы на Кубок Кремля
    Прогноз и ставки на Контавейт — Мугуруса
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    Гарбин Мугуруса
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 15:00 мск. Контавейт — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт начала турнир в Москве с победы над Катериной Синяковой. Матч получился намного проще, чем ожидалось, эстонка взяла оба сета со счетом 6:3.

    Во втором раунде у Анетт тоже не было проблем. На этот раз она легко выиграла у немки Андреа Петкович.

    В конце августа Контавейт выиграла турнир в Кливленде, а еще через месяц взяла титул в чешской Остраве. Кроме того, в Индиан-Уэллсе эстонская теннисистка дошла до четвертьфинала.

    Мугуруса

    Мугуруса в стартовом матче одержала победу над Терезой Мартинцовой. Испанка, как обычно, хорошо начала, но потом позволила сопернице. И все-таки в третьем сете Гарбин дожала соперницу.

    И это очень важный результат для Мугурусы. Теперь ей достаточно выиграть еще один матч, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

    Все прогнозы на теннис

    В начале октября Мугуруса выиграла турнир в Чикаго. В решающем матче бывшая первая ракетка мира обыграла Онс Жабер.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.66, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 2.32.

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    Два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Мугурусы. Но последний раз они встречались еще в 2017 году, поэтому данная информация вряд ли как-то поможет.

    Судя по тому, как в последнее время играет Контавейт, ей вполне по силам победить в предстоящем матче. Но ставку на исход, пожалуй, лучше все-таки не трогать.

    Самый оптимальный вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

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    Контавейт — Мугуруса: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на теннис. Контавейт не пустит Мугурусу в полуфинал Кубка Кремля?
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