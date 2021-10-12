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    Сможет ли Хачанов обыграть Каррено-Бусту?

    Хачанов — Каррено-Буста. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Каррено-Буста
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:00 мск. Хачанов — Каррено-Буста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов во втором круге, вопреки ожиданиям провел классный матч против Эмиля Руусувуори. Для победы над финном ему хватило двух сетов.

    В первой партии Карен отдал сопернику лишь два гейма, во втором борьбы было больше, но ситуацию на корте все равно контролировал российский теннисист.

    Ранее Хачанов вылетел после первого круга на Открытом чемпионате США, а на турнире во французском Метце проиграл во втором раунде немцу Петеру Гойовчику. Поэтому абсолютно нормально, что после такого появились сомнения в победе Карена над Руусувуори.

    Каррено-Буста

    Каррено-Буста в этом году тоже завершил выступление на Открытом чемпионате США уже после первого круга. Испанец сенсационно проиграл Максиму Кресси, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

    В конце сентября Пабло поднял себе настроение выходом в финал турнира в Метце. В решающем матче 16-я ракетка мира уступил Хуберту Хуркачу.

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    В Индиан-Уэллсе Каррено-Буста, как и Хачанов, тоже стартовал сразу со второго раунде. В первом матче он уверенно обыграл эквадорца Эмилио Гомеса.

    В 2017 году Каррено-Буста дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у соперников равные шансы на победу. И на Хачанова, и на Каррено-Бусту можно поставить за 1.92.

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    Весной испанец обыграл россиянина на «Мастерсе» в Монте-Карло, но уже через несколько месяцев Карен взял реванш, обыграв Пабло в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Но общий счет в противостоянии пока что в пользу Каррено-Бусты — 4:3.

    Но тут интересно, что Хачанов во всех случаях обыгрывал испанского теннисиста как раз на харде, на котором пройдет и предстоящий матч.

    Так что вполне вероятно, что россиянин снова выиграет. Главное, чтобы у Карена не было проблем на своей подаче.

    Ставка — победа Хачанова за 1.92.

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    Хачанов — Каррено-Буста: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов обыграть Каррено-Бусту?
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