Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИгра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить? Карло АнчелоттиВозвращение в прошлое ради краткосрочного будущего. Анчелотти снова в «Реале» Уже в четвертьфинале сборную России ждет встреча с КанадойСамый непредсказуемый ЧМ. Сила «Красной машины», позор Швеции и загадочные канадцы
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 21:42
    • Крал близок к переходу в «Вест Хэм»
  • 19:53
    • Циципас обыграл Портеро и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 19:21
    • Известна зарплата Месси по новому контракту
  • 18:48
    • Хачанов за четыре часа потерпел поражение от Нисикори
  • 18:36
    • «Первый канал» покажет матчи России с Данией и Финляндией
  • 18:20
    • «Спартак» продлил контракт с хавбеком и отдал его в аренду
    Все новости спорта

    Сможет ли Куэвас взять хотя бы сет в игре против Джоковича?

    Джокович — Куэвас. Прогноз (к. 1.84) и ставки на «Ролан Гаррос» 3 июня 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Пабло Куэвас Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Джокович — Куэвас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против уругвайца Пабло Куэваса во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня в Париже, начало в — 15:30 мск. Джокович — Куэвас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович в первом круге провел неплохой разминочный матч против Тенниса Сандгрена. По-другому это назвать сложно.

    Сербу хватило для победы трех сетов — 6:2, 6:4, 6:2. Здесь он управился ровно за два часа.

    Перед стартом «Ролан Гаррос» Новак легко выиграл домашний турнир в Белграде, а перед этим дошел до финала «Мастерса» в Риме, где уступил Рафаэлю Надалю.

    Эти матчи показали, что первая ракетка мира находится в очень хорошей форме и готов к борьбе за очередной титул.

    Куэвас

    Куэвас в начале сезона пропустил несколько месяцев из-за травмы. Причиной паузы стал стрессовый перелом плюсневой кости.

    Поэтому после Australian Open, где он дошел до второго круга, Пабло вернулся на корт только в конце апреля на турнире в Мюнхене. 35-летний теннисист обыграл Тенниса Сандгрена, но уступил Касперу Рууду.

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Куэвас не смог преодолеть квалификацию.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Зато на турнире в Женеве уругваец прошел не только отбор, но и выиграл три матча в основной сетке. И только потом его остановил Денис Шаповалов.

    В первом круге «Ролан Гаррос» Куэвас уверенно выиграл у француза Люки Пуиля — 6:3, 6:1, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.03, а на победу Куэваса — за 14.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Несмотря на проблемы в начале сезона, уругваец все-таки успел набрать к «Ролан Гаррос» неплохую форму, но в данном случае это вряд ли как-то существенно поможет.

    Джокович чересчур хорош сейчас, в лучшем случае Куэвас в отдельной партии возьмет четыре-пять геймов или доведет дело до тай-брейка. На большее рассчитывать бесполезно.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Румыния — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Чилич — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кольшрайбер — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34     Томас Тухель
  • Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
    • 14:10 30/05/2021
    Джокович — Куэвас: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.06.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Куэвас взять хотя бы сет в игре против Джоковича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры