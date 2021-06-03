Серб Новак Джокович сыграет против уругвайца Пабло Куэваса во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня в Париже, начало в — 15:30 мск. Джокович — Куэвас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в первом круге провел неплохой разминочный матч против Тенниса Сандгрена. По-другому это назвать сложно.

Сербу хватило для победы трех сетов — 6:2, 6:4, 6:2. Здесь он управился ровно за два часа.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Новак легко выиграл домашний турнир в Белграде, а перед этим дошел до финала «Мастерса» в Риме, где уступил Рафаэлю Надалю.

Эти матчи показали, что первая ракетка мира находится в очень хорошей форме и готов к борьбе за очередной титул.

Куэвас

Куэвас в начале сезона пропустил несколько месяцев из-за травмы. Причиной паузы стал стрессовый перелом плюсневой кости.

Поэтому после Australian Open, где он дошел до второго круга, Пабло вернулся на корт только в конце апреля на турнире в Мюнхене. 35-летний теннисист обыграл Тенниса Сандгрена, но уступил Касперу Рууду.

На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Куэвас не смог преодолеть квалификацию.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Зато на турнире в Женеве уругваец прошел не только отбор, но и выиграл три матча в основной сетке. И только потом его остановил Денис Шаповалов.

В первом круге «Ролан Гаррос» Куэвас уверенно выиграл у француза Люки Пуиля — 6:3, 6:1, 6:3.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.03, а на победу Куэваса — за 14.25.

Несмотря на проблемы в начале сезона, уругваец все-таки успел набрать к «Ролан Гаррос» неплохую форму, но в данном случае это вряд ли как-то существенно поможет.

Джокович чересчур хорош сейчас, в лучшем случае Куэвас в отдельной партии возьмет четыре-пять геймов или доведет дело до тай-брейка. На большее рассчитывать бесполезно.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.84.