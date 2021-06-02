Американка Серена Уильямс сыграет против румынки Михаэлы Бузарнеску во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 17:00 мск. Серена Уильямс — Бузарнеску: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уильямс

Несмотря на все опасения, Серена все-таки выиграла свой матч в первом круге. Легендарная теннисистка одержала победу над Ириной Бегу.

В первом сете 39-летняя Уильямс трижды проигрывала гейм на своей подаче, но все-таки дожала соперницу на тай-брейке.

А вот вторую партию Серена провела уже как следует, практически без ошибок. В итоге победа 7:6, 6:2.

Для стартового матча Уильямс сыграла очень даже неплохо. Ну и наверняка ей должна придать сил и уверенности новость о решении Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос» из-за психологических проблем.

Бузарнеску

Тем временем Бузарнеску выиграла всего лишь свой третий матч в этом году на уровне основной сетки. Это не самый удачный сезон для бывшей 20-й ракетки мира, которая сейчас занимает в рейтинге 174-е место.

Но тем не менее в Париже Михаэла стартовала с победы. Румынка выиграла в двух сетах у голландской теннисистки Аранчи Рус — 7:5, 7:5.

Кроме того, Бузарнеску одержала по одной победе в Гвадалахаре и Белграде. В остальных случаях, если не учитывать квалификацию, она сразу же проигрывала.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Лучший результат Бузарнеску на «Ролан Гаррос» — выход в четвертый круг в 2018 году.

Прогноз и ставка

На Серену в этом матче можно поставить за 1.14, победу Бузарнеску букмекеры предлагают за 6.25.

Серене ранее никогда не встречалась с этой соперницей, но вряд ли из-за этого у нее будут какие-то проблемы. Это не тот случай, когда американке надо опасаться за результат.

Ставка — победа Серены Уильямс + общий тотал геймов меньше 19,5 за 1.86.