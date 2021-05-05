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    Карацев проиграет Шварцману в Мадриде?

    Шварцман — Карацев. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Мадриде 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шварцман — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. Шварцман — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шварцман

    Диего в этом сезоне уже успел выиграть один турнир. Еще в начале марта он взял титул в Буэнос-Айресе, подтвердив тем самым свое умение играть на грунте.

    В столице Аргентины Шварцман идеально провел все четыре матча. В финале девятая ракетка мира выиграл у Франсиско Черундоло.

    Перед этим, правда, Шварцман не очень удачно выступил в Кордове, где смог выиграть лишь один матч. В четвертьфинале аргентинец уступил Альберту Рамосу.

    Европейскую часть грунтового сезона Шварцман начал с поражения от Каспера Рууда на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В Барселоне Диего добрался до полуфинала. После побед над Фрэнсисом Тиафо и Корентентом Муте 28-летний теннисист уступил Пабло Каррено-Бусте.

    Карацев

    В отличие от Шварцмана, который оказался в числе сеяных, Карацев стартовал в Мадриде с первого раунда.

    В понедельник Аслан выиграл у француза Уго Эмбера — 7:5, 6:4. Не самая простая игра, тем более с учетом того, что это только начала. Но иногда это тоже полезно.

    После этого матча Карацев вышел на третье место по количеству побед в сезоне на уровне ATP. Россиянин выиграл в этом году уже 18 матчей. Впереди только Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

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    В общем, Карацев, судя по всему, восстановился после насыщенного турнира в Белграде, где он обыграл Новака Джоковича.

    Прогноз и ставка

    На Шварцмана в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.30, а на победу Карацева — за 1.65.

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    Диего вряд ли любит вспоминать первую встречу с Асланом. В начале года россиянин сенсационно разгромил аргентинца в третьем круге Australian Open.

    Но это было на харде, сейчас повторить то же самое будет сложно. Шварцман все-таки опытный грунтовик.

    Так что нельзя исключать, что у Карацева будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.91.

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