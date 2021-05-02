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    Все новости спорта

    Сможет ли Павлюченкова остановить Плишкову?

    Плишкова — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.75) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Плишкова — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Каролины Плишковой во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 15:30 мск. Плишкова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Сезон для Плишковой пока что складывается не лучшим образом. Главным успехом бывшей первой ракетки мира пока что остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии.

    На турнирах в Абу-Даби, Мельбурне, Дохе, Дубае и Майами 29-летняя теннисистка смогла выиграть лишь по одному матчу.

    На грунте Каролина начала играть только в конце апреля. Чешка дошла до четвертьфинала на турнире в Штутгарте. После побед над Тамарой Корпач и Еленой Остапенко проиграла Эшли Барти. Хотя начало матча против лидера женского рейтинга было многообещающим, Плишкова взяла первый сет 6:2, но потом что-то пошло не так.

    В Мадриде Каролина стартовала с победы над амерканкой Кори Гауфф — 5:7, 6:3, 6:2.

    Павлюченкова

    Не лучшим образом проводит сезон и Павлюченкова. Поэтому выход во второй раунд в Мадриде уже можно считать неплохим достижением.

    Анастасия довольно уверенно выиграла у американки Мэдисон Киз — 7:5, 6:2.

    И большего всего здесь поражает то, что за весь матч Павлюченкова лишь однажды проиграла гейм на собственной подаче. Для Анастасии это редкость.

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    На турнире в Стамбуле, где россиянка открыла грунтовую часть сезона, она уже в первом круге уступила соотечественнице Анастасии Потаповой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что в этом матче выиграет Плишкова, на которую можно поставить за 1.39. Победу Павлюченковой предлагают за 3.10.

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    В пользу чешки говорит и статистика: шесть из семи предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой.

    Но что интересно, последний на данный момент матч выиграла Павлюченкова — это случилось на Australian Open-2020.

    Плишкова все-таки уже не так хорошо играет, это заметно и по ее результатам. Так что если Павлюченкова будет держать свою подачу, у ее соперницы точно будут проблемы.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по сетам (+1,5) за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 10,5 за 1.87. Скорее всего, теннисисткам не хватит двух сетов, все решится в третьей партии.

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