Итальянец Янник Синнер сыграет против белоруса Егора Герасимова во втором круге на турнире в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 18:00 мск. Герасимов — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Герасимов

Герасимов ранее в этом месяце успел сыграть уже на двух грунтовых турнирах.

В Кальяри белорус стартовал с уверенной победы над аргентинцем Гидо Пельей. Второй сет Егор взял со счетом 6:0. Но дальше было поражение от Аляже Бедене.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Герасимов не смог преодолеть квалификацию, проиграв в первом раунде квалификации Генри Лааксонену.

В Барселоне 77-я ракетка мира в первом круге выиграл в двух сетах у француза Жо-Вилфрида Тсонга.

Синнер

Тем временем Синнер в начале апреля вошел в топ-20 рейтинга ATP. Это случилось после успешного выступления итальянца на «Мастерсе» в Майами. 19-летний теннисист уступил в финале Хуберту Хуркачу.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Янник выиграл только один матч. После победы над Альбертом Рамосом он проиграл в двух сетах Новаку Джоковичу.

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Стоит также добавить, что в прошлом году Синнер дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а на крупном турнире в Риме выиграл у Стефаноса Циципаса. На грунте парень умеет играть.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Синнера, на которого можно поставить за 1.18. Победу Герасимова предлагают за 5.05.

Сомнений в исходе тут не может быть. Янник, скорее всего, выиграет в двух партиях. На грунте Герасимову будет крайне сложно удивить итальянца.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5.5) за 2.10.

Еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Герасимова меньше 8,5 за 1.80.