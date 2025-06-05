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    Бартель даст бой американке?

    Бартель — Волынец. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

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    Мона Бартель
    Немка Мона Бартель и американка Кэти Волынец встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бартель — Волынец, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мона Бартель

    Опасения за соперницу Бартель по первому кругу подтвердились, поскольку Мона сыграла жестко и не позволяла Эрьявец поднять голову по ходу розыгрыша.

    Были сомнения, что в такой теннис по силам немке сыграть, но она справилась и провела весьма качественный матч, пусть и из трех сетов.

    По некоторым статистическим показателям она оказалась намного впереди словенки, хотя до старта турнира о таких цифрах немке приходилось лишь мечтать.

    Прискорбно признавать, что с большой долей вероятности ей придется сложить полномочия на соревновании в Хорватии уже во втором круге, поскольку Волынец является одной из самых реальных претенденток на завоевание титула здесь.

    Кэти Волынец

    Уровень игры Волынец продолжает расти, хотя результаты американки пока что нельзя назвать выдающимися.

    Прогнозы на теннис

    У Кэти отлично получается рвать темп матчей, а если соперницы не очень хорошо подготовлены, то этого становится достаточным для того, чтобы сделать необходимую разницу в свою пользу.

    С хорваткой Лукас не получилось никакой борьбы, поскольку американка только прибавляла в темпе, как все потуги Тены сходили на нет.

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    С возрастной немкой у Волынец также не должно возникнуть много проблем, поскольку Мона предельно много сил оставила в первом своем матче на этом турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Бартель — 4.00, победа Волынец — 1.23.

    Прогноз: Волынец без особых проблем заберет победу в этом поединке.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.

    Альтернативный прогноз: Игра не затянется на длительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бартель — Волынец?

    Матч Бартель — Волынец состоится 05 июня 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бартель — Волынец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бартель — Волынец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бартель — Волынец?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бартель — Волынец?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бартель — Волынец: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 05.06.202521:00. Бартель даст бой американке?
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