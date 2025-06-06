Парагвай — Уругвай: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.80

6 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Уругвай. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Уругвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: парагвайская национальная команда пока что успешно борется за выход на Мундиаль.

«Красно-белые» сейчас имеют в своем активе 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

За 14 матчей парагвайцы смогли забить всего 11 мячей, но и пропустили лишь 9.

Последние матчи: в прошлых играх «гуарани» сыграли вничью с Колумбией (2:2) и выиграли у Чили (1:0).

До этого же Парагвай поделил очки с Боливией (2:2) и победил Аргентину (2:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим главная команда Парагвая одолела Венесуэла (2:1) и расписала мировую с Эквадором (0:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Густаво Альфаро близки к тому, чтобы пробиться на чемпионат мира. Сейчас сборная Парагвая опережает соперников на шесть очков и пока что может чувствовать себя спокойно, однако желательно ей одержать еще хотя бы одну победу.

В последний раз сборная Парагвая участвовала на чемпионате мира еще в 2010 году и сейчас есть отличный шанс, чтобы поехать в 2026 году.

Уругвай

Турнирное положение: уругвайцы тоже пока что могут себя чувствовать относительно спокойно.

Сейчас в активе «небесно-голубых» 21 очко и третья строчка в турнирной таблице.

Уругвайская национальная команда смогла 17 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в марте «чарруа» сыграли вничью с Боливией (0:0) и уступили Аргентине (0:1).

До этого же Уругвай поделил очки с Бразилией (1:1) и выиграл у Колумбии (3:2).

Перед этим «небесные олимпийцы» расписали мировую с Эквадором (0:0) и проиграли Перу (0:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Марсело Бьелсы уже одной ногой на чемпионате мира, но нужно подтвердить этот статус и побеждать еще, чтобы окончательно забронировать себе место на Мундиале.

Сборная Уругвая не пропускает чемпионаты мира с 2006 года и в 2026 году также обязана отправляться покорять Северную Америку.

Статистика для ставок

Парагвай не проигрывает на протяжении 8 матчей

Уругвай выиграл только 1 из последних 12 матчей

В последней очной игре Уругвай и Парагвай сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.80, а победа Уругвая — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.80 и 1.45.

Прогноз: команда примерно равны, поэтому логично, что все может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 2.80.

Прогноз: команды могут порадовать фанатов забитыми мячами и забьют друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.20.