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    Смогут ли Парагвай и Уругвай определить сильнейшего?

    Парагвай — Уругвай: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.80

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Уругвай
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    Федерико Вальверде — игрок сборной Уругвая
    6 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Уругвай. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Уругвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 06 Июня 2025 года

    Парагвай

  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:00 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
    •

    Парагвай

    Турнирное положение: парагвайская национальная команда пока что успешно борется за выход на Мундиаль.

    «Красно-белые» сейчас имеют в своем активе 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Парагвай — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    За 14 матчей парагвайцы смогли забить всего 11 мячей, но и пропустили лишь 9.

    Последние матчи: в прошлых играх «гуарани» сыграли вничью с Колумбией (2:2) и выиграли у Чили (1:0).

    До этого же Парагвай поделил очки с Боливией (2:2) и победил Аргентину (2:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим главная команда Парагвая одолела Венесуэла (2:1) и расписала мировую с Эквадором (0:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Густаво Альфаро близки к тому, чтобы пробиться на чемпионат мира. Сейчас сборная Парагвая опережает соперников на шесть очков и пока что может чувствовать себя спокойно, однако желательно ей одержать еще хотя бы одну победу.

    В последний раз сборная Парагвая участвовала на чемпионате мира еще в 2010 году и сейчас есть отличный шанс, чтобы поехать в 2026 году.

    Уругвай

    Турнирное положение: уругвайцы тоже пока что могут себя чувствовать относительно спокойно.

    Сейчас в активе «небесно-голубых» 21 очко и третья строчка в турнирной таблице.

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    • Уругвайская национальная команда смогла 17 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в марте «чарруа» сыграли вничью с Боливией (0:0) и уступили Аргентине (0:1).

    До этого же Уругвай поделил очки с Бразилией (1:1) и выиграл у Колумбии (3:2).

    Перед этим «небесные олимпийцы» расписали мировую с Эквадором (0:0) и проиграли Перу (0:1).

    Не сыграют: все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Марсело Бьелсы уже одной ногой на чемпионате мира, но нужно подтвердить этот статус и побеждать еще, чтобы окончательно забронировать себе место на Мундиале.

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    Сборная Уругвая не пропускает чемпионаты мира с 2006 года и в 2026 году также обязана отправляться покорять Северную Америку.

    Статистика для ставок

    • Парагвай не проигрывает на протяжении 8 матчей

    • Уругвай выиграл только 1 из последних 12 матчей

    • В последней очной игре Уругвай и Парагвай сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.80, а победа Уругвая — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.80 и 1.45.

    Прогноз: команда примерно равны, поэтому логично, что все может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 2.80.

    Прогноз: команды могут порадовать фанатов забитыми мячами и забьют друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парагвай — Уругвай?

    Матч Парагвай — Уругвай состоится 06 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Парагвай — Уругвай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парагвай — Уругвай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парагвай — Уругвай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парагвай — Уругвай?

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.80, а победа Уругвая — в 3.30.

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    Парагвай — Уругвай: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 06.06.202503:00. Смогут ли Парагвай и Уругвай определить сильнейшего?
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