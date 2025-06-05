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    Сохранит ли Кыргызстан шансы попасть в ЧМ-2026?

    КНДР — Кыргызстан: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 1.85

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    Прогноз и ставки на КНДР — Кыргызстан
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    Алимардон Шукуров (Кыргызстан)
    5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют КНДР и Кыргызстан. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Кыргызстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    КНДР

    Турнирное положение: КНДР по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с двумя очками.

    Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием от нее в восемь очков, поэтому уже потеряла шансы на продолжение борьбы.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная дома потерпела поражение от ОАЭ (1:2).

    Перед этим в седьмом туре отборочного цикла дальневосточная команда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:5 была разгромлена Катаром (1:5).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на мировой форум, КНДР проиграла.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник все же превосходит их в классе.

    Ким Ю Сон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Кыргызстан по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают предпоследнюю, пятую позицию в группе с шестью очками.

    Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием от нее в четыре очка, поэтому даже победа не гарантирует ей сохранения шансов на продолжение борьбы.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своём поле одержала победу над Катаром (3:1).

    Перед этим ближневосточный коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль также в чужих стенах оказался слабее Узбекистана с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Кыргызстан три раза проиграл при одной победе.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Джоэл Коджо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах КНДР забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей Кыргызстана забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Кыргызстан проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КНДР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.10, победа Ирана — в 3.05.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Кыргызстана.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КНДР — Кыргызстан?

    Матч КНДР — Кыргызстан состоится 05 июня 2025 года в 21:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч КНДР — Кыргызстан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КНДР — Кыргызстан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КНДР — Кыргызстан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КНДР — Кыргызстан?

    Коэффициенты букмекеров: КНДР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.10, победа Ирана — в 3.05.

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