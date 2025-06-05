КНДР — Кыргызстан: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 1.85

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют КНДР и Кыргызстан. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Кыргызстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

КНДР

Турнирное положение: КНДР по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с двумя очками.

Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием от нее в восемь очков, поэтому уже потеряла шансы на продолжение борьбы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная дома потерпела поражение от ОАЭ (1:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла дальневосточная команда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:5 была разгромлена Катаром (1:5).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на мировой форум, КНДР проиграла.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник все же превосходит их в классе.

Ким Ю Сон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстан по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают предпоследнюю, пятую позицию в группе с шестью очками.

Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием от нее в четыре очка, поэтому даже победа не гарантирует ей сохранения шансов на продолжение борьбы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своём поле одержала победу над Катаром (3:1).

Перед этим ближневосточный коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль также в чужих стенах оказался слабее Узбекистана с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Кыргызстан три раза проиграл при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Джоэл Коджо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах КНДР забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей Кыргызстана забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Кыргызстан проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КНДР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.10, победа Ирана — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Кыргызстана.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.17