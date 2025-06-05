«Краснодар» объявил об уходе Кайо

Бразильский защитникпокидает, об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня мы провожаем Кайо. Он продолжит карьеру в Бразилии. "Краснодар" и "Ботафого" оформили трансфер центрального защитника.

Кайо, спасибо за игру! Успехов в дальнейшей карьере тебе, чемпион!», — сказано в заявлении чемпионов страны.

Бразилец выступал в составе «быков» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Вместе с «Краснодаром» Кайо стал чемпионом России по итогам сезона-2024/2025.