Вторая трагедия «Реймса» за неделю: «Мец» ворвался в Лигу 1 после невероятного овертайма

Невероятный камбек «Меца» и катастрофа для «Реймса»: на стадионе, где некогда зарождалась слава французского футбола, в четверг вечером закончилась одна история — и началась другая. Героем стал Готье Эйн, антигероем — сам клуб из Марны, погрузившийся в Лигу 2.

Футбол. Франция. Лига 1. Квалификация Реймс — Метц 1:3 Голы: 1:0 Ange Martial Tia (57'), 1:1 Матьё Юдоль (78'), 1:2 Альфа Амаду Туре (110'), 1:3 Готье Эн (114') Реймс: Йеванн Диуф, Аурелио Бута (Хироки Сэкинэ, 77'), Джозеф Окуму, Седрик Кипре, Серхио Акьем (Ноа Санги, 106'), Амаду Коне (Валентен Атангана, 65'), Анж Марсьяль Тья, Дзюня Ито, Кейто Накамура, Умар Диаките (Теозон-Жордан Сибачо, 72'), Mory Gbane (Джон Финн, 77') Метц: Матьё Юдоль, Бенжамен Стамбули, Кевин Ван Ден Керкхоф (Papa Amadou Diallo, 63'), Коффи Куао (Максим Колен, 103'), Шейх Сабали (Абли Джаллоу, 84'), Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре, 63'), Готье Эн, Ибу Сане, Morgan Bokele (Идрисса Гейе, 71'), Urie-Michel Mboula, Pape Sy Предупреждения: Серхио Акьем (38'), Ange Martial Tia (64'), Urie-Michel Mboula (85'), Кейто Накамура (87'), Готье Эн (115'), Микеле Коллоколо (73')

У «Реймса» была неделя, чтобы переломить судьбу. Всего 5 дней назад команда проиграла финал Кубка Франции «ПСЖ», и казалось, что ответный матч плей-офф момент должен был стать моментом сближения с болельщиками. Те, кто бойкотировал первую встречу в Меце, теперь вернулись — и «Огюст Делон» был невероятно заряжен. Игра началась с натиска хозяев: Гбане и Накамура создали реальные моменты, давление не спадало.

На 57-й минуте его логичным воплощением стал гол 18-летнего Анжа Тиа — парень, который зимой только приехал в клуб, подарил «Реймсу» надежду. Он получил мяч после от Ито Дзюни и хладнокровно отправил его в сетку. Стадион взорвался. К этому моменту казалось: ещё немного — и сезон будет спасён.

Анж Тиа afp.com

Но за всякой мечтой прячется тревога. На 75-й минуте Мамаду Дьякон, убежав от защиты, мог удвоить счёт. Этот момент должен был всё решить. Но нападающий пробил в голкипера — и в этот момент игра развернулась.

«Мец» ждал свой момент — и поймал его

До этого эпизода «Мец» казался вялым, измученным и блеклым. Всё говорило о том, что команда Стефана ле Миньяна не выдерживает нагрузку второго тяжёлого матча плей-офф за неделю. И всё же — эта команда не сдаётся. На 78-й минуте капитан Матьё Удоль, как и в первом матче, забил важнейший гол. Он перехватил мяч после ошибки Атанганы и с угла штрафной пробил так, что Диуф успел лишь коснуться мяча, но не спас. 1:1 — и новое дыхание для «гранатовых».

Реймс — Мец afp.com

Физически «Мец» выглядел более собранным в дополнительное время. Хотя атаки шли в обе стороны, чувствовалось: гости верят, что дожмут.

Магия Эйна: эталонная пятка и гол сезона

На 110-й минуте — вспышка гениальности. Готье Эйн, который до этого много двигался и часто опускался в глубину, протащил мяч и пяткой отпасовал на Альфу Туре. Тот в касание пробил в дальний угол — 2:1. Скамейка «Меца» взорвалась.

Реймс — Мец globallookpress.com

А на 114-й — уже не гол, а настоящая демонстрация характера и желания играть в элите. Эйн, перехватив мяч почти в центральном круге, заметил, что Диуф далеко вышел, и потрясающим ударом с 35 метров перебросил вратаря. 3:1. Эпитафия «Реймсу». Виза в Лигу 1 для «Меца».

Реймс — Мец afp.com

Судьбы и цифры

Для «Меца» это уже восьмое возвращение в элиту за последние 20 лет. Клуб живёт между двумя мирами, но с годами становится опытнее. Его плей-офф с «Дюнкерком», затем — напряжённые 180 минут с «Реймсом», доказали: здесь умеют терпеть и бить в нужный момент. За последние 10 лет — пятая подряд успешная попытка вернуться в Лигу 1 после вылета.

Фанаты Меца на выезде afp.com

«Реймс» же потерял абсолютно всё. Кубок, чемпионат, Лигу 1. За 17 домашних матчей в сезоне — всего 4 победы. Проигрыши, тренерская чехарда, неубедительные трансферы, недоверие к руководству. Финал — закономерен.

Когда стадион во втором тайме дополнительного времени начал петь не песни поддержки, а лозунги против президента Кайо, стало ясно: клубу предстоит больше, чем просто сезон в Лиге 2. Его ждёт перестройка. И, возможно, переосмысление самой своей идентичности.