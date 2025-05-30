Вторая трагедия «Реймса» за неделю: «Мец» ворвался в Лигу 1 после невероятного овертайма

У «Реймса» была неделя, чтобы переломить судьбу. Всего 5 дней назад команда проиграла финал Кубка Франции «ПСЖ», и казалось, что ответный матч плей-офф момент должен был стать моментом сближения с болельщиками. Те, кто бойкотировал первую встречу в Меце, теперь вернулись — и «Огюст Делон» был невероятно заряжен. Игра началась с натиска хозяев: Гбане и Накамура создали реальные моменты, давление не спадало.
На 57-й минуте его логичным воплощением стал гол 18-летнего Анжа Тиа — парень, который зимой только приехал в клуб, подарил «Реймсу» надежду. Он получил мяч после от Ито Дзюни и хладнокровно отправил его в сетку. Стадион взорвался. К этому моменту казалось: ещё немного — и сезон будет спасён.
Но за всякой мечтой прячется тревога. На 75-й минуте Мамаду Дьякон, убежав от защиты, мог удвоить счёт. Этот момент должен был всё решить. Но нападающий пробил в голкипера — и в этот момент игра развернулась.
«Мец» ждал свой момент — и поймал его
До этого эпизода «Мец» казался вялым, измученным и блеклым. Всё говорило о том, что команда Стефана ле Миньяна не выдерживает нагрузку второго тяжёлого матча плей-офф за неделю. И всё же — эта команда не сдаётся. На 78-й минуте капитан Матьё Удоль, как и в первом матче, забил важнейший гол. Он перехватил мяч после ошибки Атанганы и с угла штрафной пробил так, что Диуф успел лишь коснуться мяча, но не спас. 1:1 — и новое дыхание для «гранатовых».
Физически «Мец» выглядел более собранным в дополнительное время. Хотя атаки шли в обе стороны, чувствовалось: гости верят, что дожмут.
Магия Эйна: эталонная пятка и гол сезона
На 110-й минуте — вспышка гениальности. Готье Эйн, который до этого много двигался и часто опускался в глубину, протащил мяч и пяткой отпасовал на Альфу Туре. Тот в касание пробил в дальний угол — 2:1. Скамейка «Меца» взорвалась.
А на 114-й — уже не гол, а настоящая демонстрация характера и желания играть в элите. Эйн, перехватив мяч почти в центральном круге, заметил, что Диуф далеко вышел, и потрясающим ударом с 35 метров перебросил вратаря. 3:1. Эпитафия «Реймсу». Виза в Лигу 1 для «Меца».
Судьбы и цифры
Для «Меца» это уже восьмое возвращение в элиту за последние 20 лет. Клуб живёт между двумя мирами, но с годами становится опытнее. Его плей-офф с «Дюнкерком», затем — напряжённые 180 минут с «Реймсом», доказали: здесь умеют терпеть и бить в нужный момент. За последние 10 лет — пятая подряд успешная попытка вернуться в Лигу 1 после вылета.
«Реймс» же потерял абсолютно всё. Кубок, чемпионат, Лигу 1. За 17 домашних матчей в сезоне — всего 4 победы. Проигрыши, тренерская чехарда, неубедительные трансферы, недоверие к руководству. Финал — закономерен.
Когда стадион во втором тайме дополнительного времени начал петь не песни поддержки, а лозунги против президента Кайо, стало ясно: клубу предстоит больше, чем просто сезон в Лиге 2. Его ждёт перестройка. И, возможно, переосмысление самой своей идентичности.