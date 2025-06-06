Эквадор — Бразилия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

6 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Бразилия. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Бразилия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: эквадорская национальная команда претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат мира.

В настоящий момент «триколор» имеет в своем активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Эквадорцы за 14 матчей смогли 13 раз поразить ворота соперника и только 5 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх в марте главная команда Эквадора сыграла вничью с Чили (0:0) и победила Венесуэлу (2:1).

До этого же еще в прошлом году Эквадор победил Колумбию (1:0) и Боливию (4:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Эквадора поделила очки с Уругваем (0:0) и Парагваем (0:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Себастьяна Беккасесе сейчас являются одними из фаворитов на то, чтобы пробиться на ЧМ-2026. Однако расслабляться сборной Эквадора точно нельзя, потому что соперники рядом и любое поражение может все перевернуть.

Сейчас отрыв от шестой позиции составляет всего три очка. К слову, Эквадор был на прошлом чемпионате мира в Катаре.

Бразилия

Турнирное положение: бразильская сборная пока что не может чувствовать себя спокойно.

По итогам 14 туров «желто-зеленые» смогли набрать 21 очко и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Бразильцы за это время смогли забить 20 мячей, а пропустили 16.

Последние матчи: в марте «избранные» проиграли Аргентине (1:4), но победили Колумбию (2:1).

До этого национальная команда Бразилии сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1).

Перед этим же «пентакампеоны» выиграли у Перу (4:0) и Чили (2:1).

Не сыграют: в Бразилии все готовы выйти на поле.

Состояние команды: у сборной Бразилии перед этой встрече сменился главный тренер. Им стал легендарный итальянец Карло Анчелотти, на которого в Бразилии возлагают большие надежды и верят, что он приведет команду к победе в чемпионате мира.

Сейчас у Бразилии есть отличный состав, суперфутболисты и, возможно, им не хватало как раз такого тренера, который смог бы всех объединить и повести за собой.

Статистика для ставок

Эквадор не проигрывает на протяжении 4 матчей

Бразилия выиграла 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре Бразилия выиграла у Эквадора со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа Эквадора — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.35 и 1.60.

Прогноз: дебют Анчелотти у руля сборной Бразилии должен закончиться триумфом. Да и бразильцы просто сильнее эквадорцев.

Ставка: победа Бразилии за 2.20.

Прогноз: команды вполне могут выдать результативный матч и пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.