Эквадор — Бразилия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

Эквадор
Бразилия
Эквадор
Турнирное положение: эквадорская национальная команда претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат мира.
В настоящий момент «триколор» имеет в своем активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
Эквадор — Бразилия: коэффициенты букмекеров
Эквадорцы за 14 матчей смогли 13 раз поразить ворота соперника и только 5 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых играх в марте главная команда Эквадора сыграла вничью с Чили (0:0) и победила Венесуэлу (2:1).
До этого же еще в прошлом году Эквадор победил Колумбию (1:0) и Боливию (4:0).
Перед этим сборная Эквадора поделила очки с Уругваем (0:0) и Парагваем (0:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Себастьяна Беккасесе сейчас являются одними из фаворитов на то, чтобы пробиться на ЧМ-2026. Однако расслабляться сборной Эквадора точно нельзя, потому что соперники рядом и любое поражение может все перевернуть.
Сейчас отрыв от шестой позиции составляет всего три очка. К слову, Эквадор был на прошлом чемпионате мира в Катаре.
Бразилия
Турнирное положение: бразильская сборная пока что не может чувствовать себя спокойно.
По итогам 14 туров «желто-зеленые» смогли набрать 21 очко и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Бразильцы за это время смогли забить 20 мячей, а пропустили 16.
Последние матчи: в марте «избранные» проиграли Аргентине (1:4), но победили Колумбию (2:1).
До этого национальная команда Бразилии сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1).
Перед этим же «пентакампеоны» выиграли у Перу (4:0) и Чили (2:1).
Не сыграют: в Бразилии все готовы выйти на поле.
Состояние команды: у сборной Бразилии перед этой встрече сменился главный тренер. Им стал легендарный итальянец Карло Анчелотти, на которого в Бразилии возлагают большие надежды и верят, что он приведет команду к победе в чемпионате мира.
Сейчас у Бразилии есть отличный состав, суперфутболисты и, возможно, им не хватало как раз такого тренера, который смог бы всех объединить и повести за собой.
Статистика для ставок
- Эквадор не проигрывает на протяжении 4 матчей
- Бразилия выиграла 1 из последних 4 матчей
- В последней очной игре Бразилия выиграла у Эквадора со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа Эквадора — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.35 и 1.60.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: дебют Анчелотти у руля сборной Бразилии должен закончиться триумфом. Да и бразильцы просто сильнее эквадорцев.
Ставка: победа Бразилии за 2.20.
Прогноз: команды вполне могут выдать результативный матч и пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.