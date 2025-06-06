ПерерывГермания — ПортугалияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуГермания — Португалия. Онлайн, прямая трансляция Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ
  • 17:05
    • Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 19:22
    • Синнер легко обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:00
    • Тороп продлил контракт с ЦСКА
  • 22:46
    • Сперцян и Луис Энрике возглавили список самых дорогих игроков РПЛ
    Все новости спорта

    Анчелотти начнет в сборной Бразилии с победы?

    Эквадор — Бразилия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Бразилии
    Прогноз и ставки на Эквадор — Бразилия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти
    6 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Бразилия. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Бразилия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 06 Июня 2025 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 02:00 Бразилия

    Бразилия

  • Бразилиа
    •

    Эквадор

    Турнирное положение: эквадорская национальная команда претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат мира.

    В настоящий момент «триколор» имеет в своем активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

    Эквадор — Бразилия: коэффициенты букмекеров

    Эквадорцы за 14 матчей смогли 13 раз поразить ворота соперника и только 5 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх в марте главная команда Эквадора сыграла вничью с Чили (0:0) и победила Венесуэлу (2:1).

    До этого же еще в прошлом году Эквадор победил Колумбию (1:0) и Боливию (4:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим сборная Эквадора поделила очки с Уругваем (0:0) и Парагваем (0:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Себастьяна Беккасесе сейчас являются одними из фаворитов на то, чтобы пробиться на ЧМ-2026. Однако расслабляться сборной Эквадора точно нельзя, потому что соперники рядом и любое поражение может все перевернуть.

    Сейчас отрыв от шестой позиции составляет всего три очка. К слову, Эквадор был на прошлом чемпионате мира в Катаре.

    Бразилия

    Турнирное положение: бразильская сборная пока что не может чувствовать себя спокойно.

    По итогам 14 туров «желто-зеленые» смогли набрать 21 очко и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

  • Последняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026
  • Впервые более чем за сто лет у сборной Бразилии будет иностранный тренер
  • 13/05/2025

    • Бразильцы за это время смогли забить 20 мячей, а пропустили 16.

    Последние матчи: в марте «избранные» проиграли Аргентине (1:4), но победили Колумбию (2:1).

    До этого национальная команда Бразилии сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1).

    Перед этим же «пентакампеоны» выиграли у Перу (4:0) и Чили (2:1).

    Не сыграют: в Бразилии все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: у сборной Бразилии перед этой встрече сменился главный тренер. Им стал легендарный итальянец Карло Анчелотти, на которого в Бразилии возлагают большие надежды и верят, что он приведет команду к победе в чемпионате мира.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Сейчас у Бразилии есть отличный состав, суперфутболисты и, возможно, им не хватало как раз такого тренера, который смог бы всех объединить и повести за собой.

    Статистика для ставок

    • Эквадор не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • Бразилия выиграла 1 из последних 4 матчей

    • В последней очной игре Бразилия выиграла у Эквадора со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа Эквадора — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: дебют Анчелотти у руля сборной Бразилии должен закончиться триумфом. Да и бразильцы просто сильнее эквадорцев.

    Ставка: победа Бразилии за 2.20.

    Прогноз: команды вполне могут выдать результативный матч и пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эквадор — Бразилия?

    Матч Эквадор — Бразилия состоится 06 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эквадор — Бразилия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Бразилии.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эквадор — Бразилия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Бразилии» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор — Бразилия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эквадор — Бразилия?

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа Эквадора — в 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монтсеррат — Белиз
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барбадос — Аруба
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гренада — Багамские острова
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ботафого — Сеара
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сачко — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Голубич — Масарова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 14:10
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гонконг — Непал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор — Бразилия: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 06.06.202502:00. Анчелотти начнет в сборной Бразилии с победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры