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    Алжир быстро добьется своего

    Алжир — Руанда. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алжир — Руанда
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    Рияд Марез
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Руанда. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Руанда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Алжир

  • Алжир
    •  Алжир 22:00 Руанда

    Руанда

  • Кигали
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    Алжир

    Турнирное положение: Алжирцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в четырех своих последних поединках.

    При этом Алжир не проигрывает уже 10 матчей кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

    Алжир — Руанда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Алжирцы одолели Гамбию (3:0).

    При этом чуть ранее Алжир разгромил Мозамбик (5:1). Да и поединок с Ботсваной принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир победил 4 раза. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Алжирцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда шикарно атакует.

    Сборной Руанды команда традиционно противостоит успешно. Из четырех очных поединков Алжир победил 3 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Рияд Марез и его партнеры явно способны взломать оборону столь скромного оппонента.

    Руанда

    Турнирное положение: Руандийцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

    Причем Руанда не выигрывает уже полгода. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Руандийцы не смогли обыграть Лесото (1:1).

    До того команда уступила сборной Нигерии (0:2). Зато поединок с Южным Суданом завершился викторией (2:1).

    Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе руандийцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Руанда забивает с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, хотя и без провалов не обходится.

    Руандийцы уступили Алжиру в 4 последних очных поединках. Да и не забивает в ворота алжирцев команда уже более 15 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Руандийцы вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Алжир победил в 4 последних матчах

    • Руандийцы еще ни разу не обыгрывали Алжир

    • Алжирцы не проигрывают 10 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Алжирцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алжир — Руанда?

    Матч Алжир — Руанда состоится 05 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алжир — Руанда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алжир — Руанда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир — Руанда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алжир — Руанда?

    Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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