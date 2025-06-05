Алжир — Руанда. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

Алжир
Руанда
Алжир
Турнирное положение: Алжирцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в четырех своих последних поединках.
При этом Алжир не проигрывает уже 10 матчей кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.
Алжир — Руанда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Алжирцы одолели Гамбию (3:0).
При этом чуть ранее Алжир разгромил Мозамбик (5:1). Да и поединок с Ботсваной принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир победил 4 раза. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Алжирцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда шикарно атакует.
Сборной Руанды команда традиционно противостоит успешно. Из четырех очных поединков Алжир победил 3 раза при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Рияд Марез и его партнеры явно способны взломать оборону столь скромного оппонента.
Руанда
Турнирное положение: Руандийцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
Причем Руанда не выигрывает уже полгода. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Руандийцы не смогли обыграть Лесото (1:1).
До того команда уступила сборной Нигерии (0:2). Зато поединок с Южным Суданом завершился викторией (2:1).
Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе руандийцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Руанда забивает с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, хотя и без провалов не обходится.
Руандийцы уступили Алжиру в 4 последних очных поединках. Да и не забивает в ворота алжирцев команда уже более 15 лет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Руандийцы вполне способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Алжир победил в 4 последних матчах
- Руандийцы еще ни разу не обыгрывали Алжир
- Алжирцы не проигрывают 10 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Алжирцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.
Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25