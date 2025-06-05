Алжир — Руанда. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Руанда. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Руанда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в четырех своих последних поединках.

При этом Алжир не проигрывает уже 10 матчей кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Алжирцы одолели Гамбию (3:0).

При этом чуть ранее Алжир разгромил Мозамбик (5:1). Да и поединок с Ботсваной принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир победил 4 раза. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Алжирцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда шикарно атакует.

Сборной Руанды команда традиционно противостоит успешно. Из четырех очных поединков Алжир победил 3 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Рияд Марез и его партнеры явно способны взломать оборону столь скромного оппонента.

Руанда

Турнирное положение: Руандийцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем Руанда не выигрывает уже полгода. Да и в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Руандийцы не смогли обыграть Лесото (1:1).

До того команда уступила сборной Нигерии (0:2). Зато поединок с Южным Суданом завершился викторией (2:1).

Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе руандийцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Руанда забивает с огромной натугой. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, хотя и без провалов не обходится.

Руандийцы уступили Алжиру в 4 последних очных поединках. Да и не забивает в ворота алжирцев команда уже более 15 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Руандийцы вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Алжир победил в 4 последних матчах

Руандийцы еще ни разу не обыгрывали Алжир

Алжирцы не проигрывают 10 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Алжирцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25