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    Малийцам придется несладко?

    ДР Конго — Мали. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на ДР Конго — Мали
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    Сборная Мали
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют ДР Конго и Мали. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Мали, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    ДР Конго

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  ДР Конго 21:00 Мали

    Мали

  • Бамако
    •

    ДР Конго

    Турнирное положение: Конголезцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.

    При этом ДР Конго не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы одолели Мавританию (2:0).

    При этом чуть ранее сборная ДР Конго переиграла Южный Судан (1:0). Да и поединок с Чадом принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго победил 3 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Конголезцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда не пропустила в 2 своих последних поединках.

    Поединки с малийцами для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних очных поединков ДР Конго по разу победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Конголезцы постараются продолжить свой победный сериал.

    Мали

    Турнирное положение: Малийцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в 3 своих последних поединках.

    Причем Мали не проигрывает 3 матча кряду. Вот только в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледновато.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы не смогли обыграть ЦАР (1:1).

    До того команда уверенно расправилась с Коморскими островами (3:0). А вот поединок с Мавританией завершился мировой (0:0).

    Вообще же, Мали в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе малийцы выглядят выгодно. Да и оборона команды весьма монолитна.

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    При этом Мали прилично выглядит в плане реализации. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, а вот с более статусными выходит не столь позитивно.

    Малийцы не проигрывают ДР Конго уже 9 лет. А вот последний очный поединок двухлетней давности завершился минимальной викторией.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Малийцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • ДР Конго победил в 3 последних матчах

    • Малийцы не пропускают 3 матча кряду

    • Обе команды не проигрывают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка максимально будут активно атаковать.

    Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа ДР Конго за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ДР Конго — Мали?

    Матч ДР Конго — Мали состоится 05 июня 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ДР Конго — Мали?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ДР Конго — Мали?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ДР Конго — Мали?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ДР Конго — Мали?

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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    ДР Конго — Мали: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 05.06.202521:00. Малийцам придется несладко?
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