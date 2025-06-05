ДР Конго — Мали. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют ДР Конго и Мали. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Мали, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ДР Конго

Турнирное положение: Конголезцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.

При этом ДР Конго не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы одолели Мавританию (2:0).

При этом чуть ранее сборная ДР Конго переиграла Южный Судан (1:0). Да и поединок с Чадом принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго победил 3 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Конголезцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда не пропустила в 2 своих последних поединках.

Поединки с малийцами для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних очных поединков ДР Конго по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Конголезцы постараются продолжить свой победный сериал.

Мали

Турнирное положение: Малийцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в 3 своих последних поединках.

Причем Мали не проигрывает 3 матча кряду. Вот только в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледновато.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы не смогли обыграть ЦАР (1:1).

До того команда уверенно расправилась с Коморскими островами (3:0). А вот поединок с Мавританией завершился мировой (0:0).

Вообще же, Мали в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе малийцы выглядят выгодно. Да и оборона команды весьма монолитна.

При этом Мали прилично выглядит в плане реализации. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, а вот с более статусными выходит не столь позитивно.

Малийцы не проигрывают ДР Конго уже 9 лет. А вот последний очный поединок двухлетней давности завершился минимальной викторией.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Малийцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

ДР Конго победил в 3 последних матчах

Малийцы не пропускают 3 матча кряду

Обе команды не проигрывают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка максимально будут активно атаковать.

Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.

Ставка: Победа ДР Конго за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40