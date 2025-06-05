ДР Конго — Мали. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

ДР Конго
Мали
ДР Конго
Турнирное положение: Конголезцы нынче смотрятся выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.
При этом ДР Конго не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и состав команды по именам выглядит весьма привлекательно.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы одолели Мавританию (2:0).
При этом чуть ранее сборная ДР Конго переиграла Южный Судан (1:0). Да и поединок с Чадом принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго победил 3 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Конголезцы в последних матчах явно преуспевали. При этом команда не пропустила в 2 своих последних поединках.
Поединки с малийцами для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних очных поединков ДР Конго по разу победил и уступил.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Конголезцы постараются продолжить свой победный сериал.
Мали
Турнирное положение: Малийцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в 3 своих последних поединках.
Причем Мали не проигрывает 3 матча кряду. Вот только в матчах с более крепкими оппонентами команда выглядит бледновато.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы не смогли обыграть ЦАР (1:1).
До того команда уверенно расправилась с Коморскими островами (3:0). А вот поединок с Мавританией завершился мировой (0:0).
Вообще же, Мали в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе малийцы выглядят выгодно. Да и оборона команды весьма монолитна.
При этом Мали прилично выглядит в плане реализации. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, а вот с более статусными выходит не столь позитивно.
Малийцы не проигрывают ДР Конго уже 9 лет. А вот последний очный поединок двухлетней давности завершился минимальной викторией.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Малийцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- ДР Конго победил в 3 последних матчах
- Малийцы не пропускают 3 матча кряду
- Обе команды не проигрывают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка максимально будут активно атаковать.
Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой победный путь.
Ставка: Победа ДР Конго за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40