Новый бразильский оплот обороны «Краснодара». Жубал пополнил ряды южан

Становление
Жубал Роша Мендес Жуниор родился 29 августа 1993 года в муниципалитете Иньюмас, входящем в штат Гояс. Первые футбольные шаги молодое дарование проделывало на родной земле, поступив в академию местного «Вила-Нова».
Продвигаясь по ступеням спортивной школы «тигров», в возрасте семнадцати лет Жубал дебютировал за основной состав клуба из города Гояния против «Апаресиденсе» в рамках Лиги Гояно. 2011 год ознаменовался для него не только выходом на новый уровень, но и осуществлением мечты многих бразильских талантов — «Сантос» обратил взор на рослого защитника, забрав его под собственное крыло.
Естественно никто не обещал Жубалу попадания во взрослую обойму «пейше» сходу, и ему пришлось ограничиваться выступлениями за молодежную команду. Вместе с ней в 2013 он стал обладателем Кубка Сан-Паулу по футболу среди юниоров, также в этом году центрбек провел все девяносто минут за основу «Сантоса» в Лиге Паулиста против «Итуано».
Травма основного защитника «пейше» Эду Драсены позволила Жубалу на старте кампании 2014 получать большее количество игровых минут как на просторах чемпионата Сан-Паулу, так и в бразильской Серии А. В Лиге Паулиста он открыл счет забитым мячам в футболке «черно-белых», сохранив для команды ничейный счет 1:1 во встрече с «Озаску Аудакс».
В расстановке 4-2-3-1, которую использовал тогдашний главный тренер «Сантоса» Освалдо де Оливейра, Жубал маневрировал между двумя позициями, занимая место левого центрального в паре с Нето и смещаясь правее в тандеме с Давидом Бразом. Правда появления в старте 20-летнего защитника резко прервались после девятого тура Серии А, когда все сильнейшие «пейше» вернулись из лазарета, и Жубал резко превратился в лишнюю деталь механизма коллектива из Сан-Паулу.
Старт сезона 2015 не принес никаких изменений его статусу в команде — он находился вне заявки «Сантоса» и летом отправил в аренду в более скромный «Аваи». Вот только турне в клуб из города Флорианополиса оставило скомканные впечатления, ограничившись для защитника лишь шестью появлениями в старте во второй половине чемпионата Бразилии.
Логическим продолжением прозябания Жубала в рядах «пейше» стало расторжение трудового соглашения и смена обстановки, которая привела защитника на Пиренейский полуостров в расположение «Ароки». «Сантос» отпустил игрока на правах свободного агента, при этом оставив за собой право на получение 50% от любой будущей его продажи.
Поспешное решение
Переезд в Португалию выглядел многообещающе для Жубала — «Арока» в розыгрыше Примейра Лиги 2015/2016 выступала невероятно убедительно и боролась за еврокубковую зону. Бразилец сходу пришелся ко двору клубу из округа Авейру, застолбив за собой звание игрока основы уже в весенней части кампании.
Его голы против «Коимбры» и «Маритиму» позволили команде разжиться важными тремя очками, оставаясь в погоне за попаданием в еврокубки. Начиная с 20-го тура португальского первенства «Арока» выдала впечатляющий спринт, познав до конца чемпионата горечь всего одного поражения и стремительно пополняя зачетную копилку баллами.
В конечном итоге подопечные Литу Видигала финишировали на пятой строчке Примейра Лиги, что позволило им отправиться на квалификационный этап Лиги Европы УЕФА.
Жубал очень тепло отзывался о периоде работы под началом ангольского специалиста, отмечая безмерное доверие со стороны тренера и предоставление ему регулярной игровой практики. Данные основополагающие факторы позволили защитнику чувствовать себя важной частью команды, чего так сильно не хватало в Бразилии.
Первоначальное очарование «Арокой» продлилось недолго — в первом раунде квалификации Лиги Европы португальцам удалось справиться с голландским «Хераклесом», но греческий «Олимпиакос» разбил их мечты, пройдя дальше благодаря решающему голу в дополнительное время ответного поединка.
Потратив множество эмоций и сил на отборочной стадии ЛЕ, «Арока» словно выдохлась и окончательно заглохла в чемпионате Португалии. Жубал провел от звонка до звонка 32 матча Примейра Лиги 2016/2017, пропустив лишь два по причине перебора желтых карточек.
Тем не менее записать себе в актив этот сезон бразилец точно не может, ведь игра в обороне «Ароки» напоминала проходной двор. Команда завершила розыгрыш на предпоследнем месте, имея в графе пропущенных 57 голов, только в воротах последнего «Насьонала» побывало на один мяч больше.
Уже позже Жубал признавался, что переход в ряды команды из округа Авейру оказался преждевременным и поспешным.
После падения «Ароки» во второй дивизион португальского футбола для Жубала наступил период нескончаемых аренд. Первой остановкой бразильца оказалась «Витория Гимарайнш», с которой он вновь попробовал свои силы на европейской арене.
«Завоеватели», находясь в компании «Ред Булл Зальцбурга», «Марселя» и «Коньяспора», заняли последнее место в группе I Лиги Европы 2017/2018. В пяти из шести матчей ЛЕ Жубал провел на поле все девяносто минут — наилучшим его перформансом можно считать встречу против французского клуба, в которой «Витория» засушила «провансальцев» и одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Хоть воспитанник «Сантоса» и считался основным исполнителем португальского клуба, выпадая из основы лишь по причине травм, но выкупа своего контракта у «Ароки» он не дождался.
Летом 2018 Жубал отправился в следующую аренду, пополнив расположение «Портимоненсе». Правда рецидив травмы так и не позволил ему появиться на футбольном поле в цветах «черно-белых», которые уже в январе 2019 отправили его обратно в округ Авейру.
Восстановившись после повреждения, вторую половину кампании Примейра Лиги 2018/2019 он провел в «Боавиште». На этом скитания Жубала в португальском футболе не закончились, и уже осенью 2019 защитник перебрался в «Виторию Сетубал».
Отыграв 27 матчей в рядах «садинцев» во всех турнирах и забив два гола в Примейра Лиге, бразильский защитник подвел черту под своими выступлениями в Португалии и отправился искать удачу во французскую Лигу 2.
Предводитель «бургундцев»
Мода во Франции на наличие в составе команды бразильского центрального защитника с годами набрала обороты — Виторино Илтон долгое время защищал цвета «Ланса», «Марселя» и «Монпелье», Маркиньос добрался до капитанской повязки «ПСЖ», Данте пережил вторую молодость в «Ницце».
«Осер» поддержал тренд в 2020, подписав на правах свободного агента Жубала из «Витории Сетубал». Трансфер бразильца оказался для «бургундцев» попаданием в десятку, благодаря чему клуб на долгие годы решил вопрос с основным центрбеком.
Жубал стал для «Осера» одним из тех кирпичиков, из которых в дальнейшем построилась команда, сумевшая заработать повышение в классе по итогам сезона 2021/2022. При чем он впечатлял не только грамотными действиями в обороне, но и не забывал демонстрировать умение забивать важные мячи, отметившись по два раза в своих первых сезонах в Лиге 2.
Бразилец продолжил радовать поклонников «бургундцев» показателями результативности в чемпионате Франции, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами в кампании 2022/2023. Однако в целом «Осер» оказался не готов к реалиям высшего эшелона французского футбола, демонстрируя посредственную игру и, как следствие, удручающие результаты.
Подопечные Кристофа Пелиссье скатились на семнадцатую строчку, что означало прощание с Лигой 1 и возвращение во второй дивизион. Благо руководство клуба решило оставить главного тренера после вылета, предоставив ему второй шанс.
Выводы Пелиссье сделал моментально, частично перекроив состав и предоставив Жубалу статус главного лидера команды. Важнейшим моментом для бразильца стало вручение капитанской повязки, придавшей ему дополнительной уверенности, заряд которой распространился на партнеров по команде.
Заиграв более вдохновенно, «Осер» с отрывом в шесть пунктов над «Анже» застолбил за собой вершину Лиги 2 и снова пробился в элиту. Отметим, что Жубал не забыл про талант бомбардира и закончил сезон 2023/2024 шесть раз расписавшись в воротах оппонентов.
Аналогичная отметка покорилась ему уже на просторах Лиги 1, что, несомненно, поспособствовало закреплению «Осера» в середине турнирной таблицы и избавлению от роли «команды-лифта». Бенефис бразильца пришелся на домашнюю встречу с «Марселем», во владениях которого он отметился сразу дублем, принеся клубу итоговую викторию 3:0.
Францию, в отличии от Португалии, Жубал покинул со щитом, а не на щите, отставив след в истории «бургундцев» и сумев даже в тяжелые для команды времена сохранить холодную голову, чем доказал свой профессионализм.
Никакого риска для «Краснодара»
Жубал не спешил продлевать контракт с «Осером», заканчивающийся 30 июня 2025, и ожидалось, что следующей точкой в его путешествии окажется возвращение на родину. Видимо, предложение «Краснодара» оказалось весьма финансово выгодно для него, заставив передумать насчет камбэка в Бразилию.
Сообщается, что с центральным защитником подписано двухлетнее трудовое соглашение, которое действует с 1 июня. Жубал будет выступать за «быков» под 5-м номером.
Ход с приглашением 31-летнего игрока в свои ряды выглядит со стороны «черно-зеленых» весьма рационально. Опытный защитник, построивший неплохую карьеру во французском футболе, явно не испортит баланс сил, который образовался в оборонительных порядках «Краснодара».
Особенно, если учитывать тот факт, что в распоряжении Мурада Мусаева находилось всего три профильных центрбека и выпадение одного из них сразу превращалось в головную боль. Адаптироваться Жубалу поможет Витор Тормена, с которым они близко дружат после совместного пребывания в стане «Портимоненсе».
Пребывающий в расцвете сил бразилец вполне может стать достойным конкурентом как тому же Тормене, так и Диего Косте. Теперь для Мусаева выбор пары защитников должен превратиться в приятное занятие с предоставлением игрового времени действительно сильнейшим.
Отметим, что в комплиментах Жубалу рассыпался тренер «Осера» Кристоф Пелиссье, выделив его ум, спокойствие и умение анализировать как собственную игру, так и общие выступления команды. Он хорошо тактически подкован, о чем свидетельствует безболезненный переход на роль третьего центрального защитника в схемах 5-4-1 либо 3-4-2-1, к которым прибегал 59-летний наставник «Осера» в розыгрыше чемпионата Франции 2024/2025.
Правда в «Краснодаре», который привык играть в 4-2-3-1, Жубалу предстоит снова перестраиваться на классическую пару центров и доказывать свою квалификацию уже на полях РПЛ.