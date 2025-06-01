Новый бразильский оплот обороны «Краснодара». Жубал пополнил ряды южан

Новоиспеченные чемпионы России ведут работу над усилением обоймы для защиты титула в предстоящем розыгрыше РПЛ. Акцент «быков» сосредоточен на минимальных затратах за счет подписания свободных агентов — вслед за бесплатным трансфером Густаво Сантоса из «Ламии» последовал переход капитана «Осера» Жубала.

Становление

Жубал Роша Мендес Жуниор родился 29 августа 1993 года в муниципалитете Иньюмас, входящем в штат Гояс. Первые футбольные шаги молодое дарование проделывало на родной земле, поступив в академию местного «Вила-Нова».

Продвигаясь по ступеням спортивной школы «тигров», в возрасте семнадцати лет Жубал дебютировал за основной состав клуба из города Гояния против «Апаресиденсе» в рамках Лиги Гояно. 2011 год ознаменовался для него не только выходом на новый уровень, но и осуществлением мечты многих бразильских талантов — «Сантос» обратил взор на рослого защитника, забрав его под собственное крыло.

Естественно никто не обещал Жубалу попадания во взрослую обойму «пейше» сходу, и ему пришлось ограничиваться выступлениями за молодежную команду. Вместе с ней в 2013 он стал обладателем Кубка Сан-Паулу по футболу среди юниоров, также в этом году центрбек провел все девяносто минут за основу «Сантоса» в Лиге Паулиста против «Итуано».

Травма основного защитника «пейше» Эду Драсены позволила Жубалу на старте кампании 2014 получать большее количество игровых минут как на просторах чемпионата Сан-Паулу, так и в бразильской Серии А. В Лиге Паулиста он открыл счет забитым мячам в футболке «черно-белых», сохранив для команды ничейный счет 1:1 во встрече с «Озаску Аудакс».

В расстановке 4-2-3-1, которую использовал тогдашний главный тренер «Сантоса» Освалдо де Оливейра, Жубал маневрировал между двумя позициями, занимая место левого центрального в паре с Нето и смещаясь правее в тандеме с Давидом Бразом. Правда появления в старте 20-летнего защитника резко прервались после девятого тура Серии А, когда все сильнейшие «пейше» вернулись из лазарета, и Жубал резко превратился в лишнюю деталь механизма коллектива из Сан-Паулу.

Жубал (по центру) br.bolavip.com

Старт сезона 2015 не принес никаких изменений его статусу в команде — он находился вне заявки «Сантоса» и летом отправил в аренду в более скромный «Аваи». Вот только турне в клуб из города Флорианополиса оставило скомканные впечатления, ограничившись для защитника лишь шестью появлениями в старте во второй половине чемпионата Бразилии.

Логическим продолжением прозябания Жубала в рядах «пейше» стало расторжение трудового соглашения и смена обстановки, которая привела защитника на Пиренейский полуостров в расположение «Ароки». «Сантос» отпустил игрока на правах свободного агента, при этом оставив за собой право на получение 50% от любой будущей его продажи.

Поспешное решение

Переезд в Португалию выглядел многообещающе для Жубала — «Арока» в розыгрыше Примейра Лиги 2015/2016 выступала невероятно убедительно и боролась за еврокубковую зону. Бразилец сходу пришелся ко двору клубу из округа Авейру, застолбив за собой звание игрока основы уже в весенней части кампании.

Его голы против «Коимбры» и «Маритиму» позволили команде разжиться важными тремя очками, оставаясь в погоне за попаданием в еврокубки. Начиная с 20-го тура португальского первенства «Арока» выдала впечатляющий спринт, познав до конца чемпионата горечь всего одного поражения и стремительно пополняя зачетную копилку баллами.

В конечном итоге подопечные Литу Видигала финишировали на пятой строчке Примейра Лиги, что позволило им отправиться на квалификационный этап Лиги Европы УЕФА.

Жубал очень тепло отзывался о периоде работы под началом ангольского специалиста, отмечая безмерное доверие со стороны тренера и предоставление ему регулярной игровой практики. Данные основополагающие факторы позволили защитнику чувствовать себя важной частью команды, чего так сильно не хватало в Бразилии.

Первоначальное очарование «Арокой» продлилось недолго — в первом раунде квалификации Лиги Европы португальцам удалось справиться с голландским «Хераклесом», но греческий «Олимпиакос» разбил их мечты, пройдя дальше благодаря решающему голу в дополнительное время ответного поединка.

Жубал (справа) globallookpress.com

Потратив множество эмоций и сил на отборочной стадии ЛЕ, «Арока» словно выдохлась и окончательно заглохла в чемпионате Португалии. Жубал провел от звонка до звонка 32 матча Примейра Лиги 2016/2017, пропустив лишь два по причине перебора желтых карточек.

Тем не менее записать себе в актив этот сезон бразилец точно не может, ведь игра в обороне «Ароки» напоминала проходной двор. Команда завершила розыгрыш на предпоследнем месте, имея в графе пропущенных 57 голов, только в воротах последнего «Насьонала» побывало на один мяч больше.

Уже позже Жубал признавался, что переход в ряды команды из округа Авейру оказался преждевременным и поспешным.

Я не должен был уходить из «Сантоса». У меня оставалось еще два года по контракту, но я предпочел перейти в команду с небольшими амбициями в Португалии. Это в конечном итоге обернулось для меня негативом. Вы соглашаетесь на нехорошее. Но теперь все кончено. Это было неправильное решение. Жубал

После падения «Ароки» во второй дивизион португальского футбола для Жубала наступил период нескончаемых аренд. Первой остановкой бразильца оказалась «Витория Гимарайнш», с которой он вновь попробовал свои силы на европейской арене.

«Завоеватели», находясь в компании «Ред Булл Зальцбурга», «Марселя» и «Коньяспора», заняли последнее место в группе I Лиги Европы 2017/2018. В пяти из шести матчей ЛЕ Жубал провел на поле все девяносто минут — наилучшим его перформансом можно считать встречу против французского клуба, в которой «Витория» засушила «провансальцев» и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Хоть воспитанник «Сантоса» и считался основным исполнителем португальского клуба, выпадая из основы лишь по причине травм, но выкупа своего контракта у «Ароки» он не дождался.

«Витория Гимарайнш» globallookpress.com

Летом 2018 Жубал отправился в следующую аренду, пополнив расположение «Портимоненсе». Правда рецидив травмы так и не позволил ему появиться на футбольном поле в цветах «черно-белых», которые уже в январе 2019 отправили его обратно в округ Авейру.

Восстановившись после повреждения, вторую половину кампании Примейра Лиги 2018/2019 он провел в «Боавиште». На этом скитания Жубала в португальском футболе не закончились, и уже осенью 2019 защитник перебрался в «Виторию Сетубал».

Отыграв 27 матчей в рядах «садинцев» во всех турнирах и забив два гола в Примейра Лиге, бразильский защитник подвел черту под своими выступлениями в Португалии и отправился искать удачу во французскую Лигу 2.

Предводитель «бургундцев»

Мода во Франции на наличие в составе команды бразильского центрального защитника с годами набрала обороты — Виторино Илтон долгое время защищал цвета «Ланса», «Марселя» и «Монпелье», Маркиньос добрался до капитанской повязки «ПСЖ», Данте пережил вторую молодость в «Ницце».

«Осер» поддержал тренд в 2020, подписав на правах свободного агента Жубала из «Витории Сетубал». Трансфер бразильца оказался для «бургундцев» попаданием в десятку, благодаря чему клуб на долгие годы решил вопрос с основным центрбеком.

Жубал стал для «Осера» одним из тех кирпичиков, из которых в дальнейшем построилась команда, сумевшая заработать повышение в классе по итогам сезона 2021/2022. При чем он впечатлял не только грамотными действиями в обороне, но и не забывал демонстрировать умение забивать важные мячи, отметившись по два раза в своих первых сезонах в Лиге 2.

Бразилец продолжил радовать поклонников «бургундцев» показателями результативности в чемпионате Франции, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами в кампании 2022/2023. Однако в целом «Осер» оказался не готов к реалиям высшего эшелона французского футбола, демонстрируя посредственную игру и, как следствие, удручающие результаты.

Жубал globallookpress.com

Подопечные Кристофа Пелиссье скатились на семнадцатую строчку, что означало прощание с Лигой 1 и возвращение во второй дивизион. Благо руководство клуба решило оставить главного тренера после вылета, предоставив ему второй шанс.

Выводы Пелиссье сделал моментально, частично перекроив состав и предоставив Жубалу статус главного лидера команды. Важнейшим моментом для бразильца стало вручение капитанской повязки, придавшей ему дополнительной уверенности, заряд которой распространился на партнеров по команде.

Заиграв более вдохновенно, «Осер» с отрывом в шесть пунктов над «Анже» застолбил за собой вершину Лиги 2 и снова пробился в элиту. Отметим, что Жубал не забыл про талант бомбардира и закончил сезон 2023/2024 шесть раз расписавшись в воротах оппонентов.

Жубал globallookpress.com

Аналогичная отметка покорилась ему уже на просторах Лиги 1, что, несомненно, поспособствовало закреплению «Осера» в середине турнирной таблицы и избавлению от роли «команды-лифта». Бенефис бразильца пришелся на домашнюю встречу с «Марселем», во владениях которого он отметился сразу дублем, принеся клубу итоговую викторию 3:0.

Францию, в отличии от Португалии, Жубал покинул со щитом, а не на щите, отставив след в истории «бургундцев» и сумев даже в тяжелые для команды времена сохранить холодную голову, чем доказал свой профессионализм.

Никакого риска для «Краснодара»

Жубал не спешил продлевать контракт с «Осером», заканчивающийся 30 июня 2025, и ожидалось, что следующей точкой в его путешествии окажется возвращение на родину. Видимо, предложение «Краснодара» оказалось весьма финансово выгодно для него, заставив передумать насчет камбэка в Бразилию.

Сообщается, что с центральным защитником подписано двухлетнее трудовое соглашение, которое действует с 1 июня. Жубал будет выступать за «быков» под 5-м номером.

Ход с приглашением 31-летнего игрока в свои ряды выглядит со стороны «черно-зеленых» весьма рационально. Опытный защитник, построивший неплохую карьеру во французском футболе, явно не испортит баланс сил, который образовался в оборонительных порядках «Краснодара».

Жубал fckrasnodar.ru

Особенно, если учитывать тот факт, что в распоряжении Мурада Мусаева находилось всего три профильных центрбека и выпадение одного из них сразу превращалось в головную боль. Адаптироваться Жубалу поможет Витор Тормена, с которым они близко дружат после совместного пребывания в стане «Портимоненсе».

Пребывающий в расцвете сил бразилец вполне может стать достойным конкурентом как тому же Тормене, так и Диего Косте. Теперь для Мусаева выбор пары защитников должен превратиться в приятное занятие с предоставлением игрового времени действительно сильнейшим.

Жубал

Отметим, что в комплиментах Жубалу рассыпался тренер «Осера» Кристоф Пелиссье, выделив его ум, спокойствие и умение анализировать как собственную игру, так и общие выступления команды. Он хорошо тактически подкован, о чем свидетельствует безболезненный переход на роль третьего центрального защитника в схемах 5-4-1 либо 3-4-2-1, к которым прибегал 59-летний наставник «Осера» в розыгрыше чемпионата Франции 2024/2025.

Правда в «Краснодаре», который привык играть в 4-2-3-1, Жубалу предстоит снова перестраиваться на классическую пару центров и доказывать свою квалификацию уже на полях РПЛ.