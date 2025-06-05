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    Сборные Испании и Франции забьют друг другу, ОАЭ и Узбекистан уделят внимание обороне

    Экспресс дня 5 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июня
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    Луис де ла Фуэнте
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге наций и квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Испания — Франция

    Футбол. Лига наций. Полуфинал

    Испания является фаворитом предстоящего матча. Однако вряд ли у команды будет серьезное преимущество. В 1/4 финала Лиги наций испанцы одолели Нидерланды. Как сложится поединок с французами?

    У Испании нет кадровых проблем. Все лидеры в строю. Исключение — футболист «Манчестер Сити» Родри. Ключевой полузащитник восстанавливается после травмы.

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  • 01/06/2025

    • У Франции и близко нет стабильности. В конце 2024 года трехцветные дома умудрились сыграть 0:0 с Израилем. Но на Испанию, безусловно, настрой будет невероятно боевой.

    В предстоящей встрече наверняка стоит ждать результативный футбол. В составах обеих команд хватает громких имен. Однако букмекеры не верят в голевую феерию. В таком ответственном поединке в первую очередь все думают о том, чтобы избежать ошибок.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Катар — Иран

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    Катар в 2025 году провел два матча квалификации ЧМ-2026. 20 марта у команды не возникло никаких проблем с КНДР. Соперник был разгромлен со счетом 5:1.

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    25 марта катарцы неудачно съездили в Киргизию. Очков в выездной встрече набрать не удалось. Катар уступил со счетом 1:3.

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  • 02/06/2025

    • Иран в последних десяти матчах ни разу не уступил. Команда стабильно добивается положительного результата в каждой встрече. Под силу ли Катару испортить настроение фанатам сборной Ирана?

    Прогнозы и ставки на футбол

    В этом году иранцы сыграли два официальных матча. 20 марта Иран в рамках отбора ЧМ-2026 взял верх над ОАЭ со счетом 2:0. 25 марта иранцы разошлись миром с Узбекистаном (2:2).

    Ставка: ТМ 3 за 1.50.

    ОАЭ — Узбекистан

    Футбол. ЧМ-2026. Квалификация

    ОАЭ в 2025 году провели две игры. Оба матча состоялись три месяца назад. 20 марта команда в гостях уступила Ирану со счетом 0:2.

    Спустя 5 дней ОАЭ реабилитировались в матче с КНДР. Были завоеваны важные три очка. Сборная ОАЭ победила со счетом 2:1.

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  • 01/06/2025

    • В 2025 году Узбекистан сыграл три матча, один из которых был товарищеским. Два поединка квалификации ЧМ-2026 состоялись в марте. Были встречи с Киргизией и Ираном.

    Сборную Киргизии Узбекистан одолел со счетом 1:0. Матч с Ираном был сложнее и завершился со счетом 2:2. В предстоящей игре между Узбекистаном и ОАЭ букмекеры не видят явного фаворита. У команд примерно равные шансы на победу.

    Ставка: ТБ 1.5 за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.80.

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    Экспресс дня 5 июня: прогноз и ставка за 3.80, статистика, коэффициенты матча 05.06.202522:00. Сборные Испании и Франции забьют друг другу, ОАЭ и Узбекистан уделят внимание обороне
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