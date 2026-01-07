7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:30 мск.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Кристал Пэлас» на 13 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» были биты «Ньюкаслом» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Фулхэмом» (1:1). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Эдди Нкетиа — травмирован.
Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят бледновато. Лондонцы не знают радости побед 7 матчей кряду.
Причем «Кристал Пэлас» традиционно успешно противостоит «Астон Виллау». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. «Орлы» не проигрывают «вилланам» уже больше 2 лет.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» в текущем сезоне бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» на 6 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Астон Вилла» переиграл «Ноттингем Форест» (3:1).
До того команда была разбита «Арсеналом» (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Челси» (2:1).
При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках выглядели весьма выгодно. Команда на 8 очков оторвалась от 4 позиции.
При этом «Астон Вилла» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вот только без откровенно провальных поединков не обходится.
Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и вообще, «вилланы» мотивированы впервые за более чем 2 года одолеть лондонцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается закрепиться в лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Орлы» не побеждали в 7 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Кристал Пэлас» уже более двух лет не проигрывает «вилланов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Вилланы» постараются еще плотнее закрепиться в тройке лидеров, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «орлов».
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20