прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.33

7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:30 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Кристал Пэлас» на 13 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» были биты «Ньюкаслом» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Фулхэмом» (1:1). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Эдди Нкетиа — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят бледновато. Лондонцы не знают радости побед 7 матчей кряду.

Причем «Кристал Пэлас» традиционно успешно противостоит «Астон Виллау». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. «Орлы» не проигрывают «вилланам» уже больше 2 лет.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в текущем сезоне бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 6 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Астон Вилла» переиграл «Ноттингем Форест» (3:1).

До того команда была разбита «Арсеналом» (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Челси» (2:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках выглядели весьма выгодно. Команда на 8 очков оторвалась от 4 позиции.

При этом «Астон Вилла» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вот только без откровенно провальных поединков не обходится.

Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и вообще, «вилланы» мотивированы впервые за более чем 2 года одолеть лондонцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается закрепиться в лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Орлы» не побеждали в 7 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Кристал Пэлас» уже более двух лет не проигрывает «вилланов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Вилланы» постараются еще плотнее закрепиться в тройке лидеров, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «орлов».

2.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20