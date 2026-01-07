В среду, 7 января, «Наполи» примет на своем поле «Верону» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
25' Главный арбитр отправился смотреть телевизор!
24' Пауза затянулась, а тем временем в Неаполи усилился дождь.
23' Судья показывает, что его ассистенты ВАР проверяют момент с пенальти в ворота «Наполи»!
22' Домагой Брадарич («Верона») далеко бросил аут, он прилетел в штрафную хозяев. но был выбит защитником.
20' Роберто Гальярдини («Верона») попытался прорваться левым флангом, но там его остановил Амир Ррахмани («Наполи»).
18' Амин Сарр («Верона») получил по ногам в центре поля, гости быстро разыграли стандарт, но тут же потеряли мяч.
16' Г-ОООООООО-Л! «Верона» — 0:1! Мартин Фресе! Шейх Ньясс мощно прострелил низом вдоль ворот — Мартин Фресе на линии вратарской удачно подставил ногу и переправил мяч в сетку!
15' «Верона» потихоньку выровняла игру и начинает все смелее идти на ворота соперника.
13' Ваня Милинкович-Савич («Наполи») поймал мяч в руки и сильно вынес его к штрафной соперника.
11' Унай Нуньес («Верона») выполнил жесткий подкат Мигелю Гутьерресу («Наполи»). судья посчитал, что все было в рамках правил.
09' Станислав Лоботка («Наполи») навесил с углового в штрафную — защитники вынесли мяч ближе к центральной линии поля.
08' Эльиф Элмас («Наполи») пробил по воротам, но Лоренцо Монтипо («Верона») был на высоте и отбил мяч.
06' Мигель Гутьеррес («Наполи») в центре поля искал вариант для обострения, но в итоге отдал пас защитнику.
04' Скотт Мактоминай («Наполи») выполнил передачу в штрафную, но защитники разрядили обстановку.
02' С первых секунд хозяева поля взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Наполи» — «Верона» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
20:28 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадиона имени Марадоны». Игра вот-вот начнется!
20:24 Сегодня в Неаполе идет небольшой дождь, во время матча температура будет около +6℃.
20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
20:15 Главным арбитром встречи назначен Маттео Маркетти.
20:10 Сегодняшний матч пройдет в Неаполе на «Стадионе имени Марадоны», который вмещает 54 726 зрителей.
20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Верона». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Наполи»: Милинкович-Савич Ваня, Ди Лоренцо Джованни, Ррахмани Амир, Буонджорно Алессандро, Политано Маттео, Лоботка Станислав, Мактоминай Скотт, Гутьеррес Мигель, Элмас Эльиф, Ланг Ноа, Хёйлунн Расмус.
«Верона»: Монтипо Лоренцо, Нуньес Унай, Белла-Котчап Армель, Валентини Николас, Брадарич Домагой, Ньясс Шейх, Гальярдини Роберто, Бернед Антуан, Фресе Мартин, Сарр Амин, Орбан Гифт.
«Наполи»
«Наполи» нынешнем сезоне сражается за чемпионство, но за счет высокой конкуренции в верхней части таблицы, пока занимает только третье место. В копилке команды 37 набранных очков, а отставание от первой строчки составляет два балла. Разница забитых и пропущенных мячей — 26:13.
Накануне «Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив в финале «Болонью» со счетом 2:0. В двух последних турах Серии А команда также праздновала успех, поочередно обыграв «Кремонезе» (2:0) и «Лацио» (2:0). Примечательно, что в четырех последних встречах «Наполи» не пропускал.
«Верона»
«Верона» звезд с неба не хватает и мечтает только о том, как бы сохранить прописку в элитном дивизионе. В данный момент команда находится в «красной зоне», занимая 18-е место в турнирной таблице Серии А. В копилке «Вероны» всего 12 набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов — 13:28.
В двух последних турах «Верона» купно уступила «Милану» (0:3) и «Ювентусу» (0:3). Соперники в этих встречах были очень серьезные, поэтому такой результат вполне предсказуем. До этих неудач веронцы выиграли у «Аталанты» (3:1) и «Фиорентины» (2:1).
Личные встречи
Между собой эти соперники исключительно в Серии А, не пересекаясь в кубковых встречах. В этой паре нет явного фаворита по количеству побед — сохраняется примерный баланс. Последняя очная дуэль состоялась в январе 2025 года, тогда на своем поле «Наполи» победил со счетом 2:0.
