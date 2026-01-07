Аутсайдер Серии А едет к одному из лидеров турнира

В среду, 7 января, «Наполи» примет на своем поле «Верону» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

25' Главный арбитр отправился смотреть телевизор!

24' Пауза затянулась, а тем временем в Неаполи усилился дождь.

23' Судья показывает, что его ассистенты ВАР проверяют момент с пенальти в ворота «Наполи»!

22' Домагой Брадарич («Верона») далеко бросил аут, он прилетел в штрафную хозяев. но был выбит защитником.

20' Роберто Гальярдини («Верона») попытался прорваться левым флангом, но там его остановил Амир Ррахмани («Наполи»).

18' Амин Сарр («Верона») получил по ногам в центре поля, гости быстро разыграли стандарт, но тут же потеряли мяч.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 72 Владение мячом 29 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 0 Фолы 3

16' Г-ОООООООО-Л! «Верона» — 0:1! Мартин Фресе! Шейх Ньясс мощно прострелил низом вдоль ворот — Мартин Фресе на линии вратарской удачно подставил ногу и переправил мяч в сетку!

15' «Верона» потихоньку выровняла игру и начинает все смелее идти на ворота соперника.

13' Ваня Милинкович-Савич («Наполи») поймал мяч в руки и сильно вынес его к штрафной соперника.

11' Унай Нуньес («Верона») выполнил жесткий подкат Мигелю Гутьерресу («Наполи»). судья посчитал, что все было в рамках правил.

09' Станислав Лоботка («Наполи») навесил с углового в штрафную — защитники вынесли мяч ближе к центральной линии поля.

08' Эльиф Элмас («Наполи») пробил по воротам, но Лоренцо Монтипо («Верона») был на высоте и отбил мяч.

06' Мигель Гутьеррес («Наполи») в центре поля искал вариант для обострения, но в итоге отдал пас защитнику.

04' Скотт Мактоминай («Наполи») выполнил передачу в штрафную, но защитники разрядили обстановку.

02' С первых секунд хозяева поля взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Наполи» — «Верона» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:28 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадиона имени Марадоны». Игра вот-вот начнется!

20:24 Сегодня в Неаполе идет небольшой дождь, во время матча температура будет около +6℃.

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Маттео Маркетти.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Неаполе на «Стадионе имени Марадоны», который вмещает 54 726 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Верона». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич Ваня, Ди Лоренцо Джованни, Ррахмани Амир, Буонджорно Алессандро, Политано Маттео, Лоботка Станислав, Мактоминай Скотт, Гутьеррес Мигель, Элмас Эльиф, Ланг Ноа, Хёйлунн Расмус.

«Верона»: Монтипо Лоренцо, Нуньес Унай, Белла-Котчап Армель, Валентини Николас, Брадарич Домагой, Ньясс Шейх, Гальярдини Роберто, Бернед Антуан, Фресе Мартин, Сарр Амин, Орбан Гифт.

«Наполи»

«Наполи» нынешнем сезоне сражается за чемпионство, но за счет высокой конкуренции в верхней части таблицы, пока занимает только третье место. В копилке команды 37 набранных очков, а отставание от первой строчки составляет два балла. Разница забитых и пропущенных мячей — 26:13.

Накануне «Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив в финале «Болонью» со счетом 2:0. В двух последних турах Серии А команда также праздновала успех, поочередно обыграв «Кремонезе» (2:0) и «Лацио» (2:0). Примечательно, что в четырех последних встречах «Наполи» не пропускал.

«Верона»

«Верона» звезд с неба не хватает и мечтает только о том, как бы сохранить прописку в элитном дивизионе. В данный момент команда находится в «красной зоне», занимая 18-е место в турнирной таблице Серии А. В копилке «Вероны» всего 12 набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов — 13:28.

В двух последних турах «Верона» купно уступила «Милану» (0:3) и «Ювентусу» (0:3). Соперники в этих встречах были очень серьезные, поэтому такой результат вполне предсказуем. До этих неудач веронцы выиграли у «Аталанты» (3:1) и «Фиорентины» (2:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники исключительно в Серии А, не пересекаясь в кубковых встречах. В этой паре нет явного фаворита по количеству побед — сохраняется примерный баланс. Последняя очная дуэль состоялась в январе 2025 года, тогда на своем поле «Наполи» победил со счетом 2:0.

