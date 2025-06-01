Акинфеев снова тащит в «Лужниках». ЦСКА забрал самый унылый, но самый нужный Кубок

Иногда кажется, что футбол — это не совсем комбинации, удары, голы. Финал Кубка России 2025 стал тем самым матчем, который подтверждает: футбол — это нервы. Это память. Это страх проиграть и усталость от пути, который был проделан, чтобы просто оказаться здесь. И это точно не про зрелище.
ЦСКА и «Ростов» устроили спектакль с глухими декорациями. На трибунах — почти 60 тысяч, шоу, песни, аплодисменты. На поле — ноль рисков, ноль креатива, ноль (засчитанных) голов. Но в этой пустоте вновь родилась легенда. Потому что финалы выигрывают те, у кого в составе есть Игорь Акинфеев.
Николич выбрал Акинфеева, «Ростов» — игру от обороны
Марко Николич встал перед выбором: доверить финал Кубка молодому Торопу, отстоявшему почти весь турнир, или отдать рамку ветерану, символу, человеку, ради которого можно переписать все планы. Ответ очевиден. В воротах вышел Акинфеев. И, как оказалось позже, весь матч легендарный кипер ждал своего часа.
Джонатан Альба сыграл осторожно. Выставил схему 5-3-2, прикрыл ромб ЦСКА всеми возможными средствами, оградил свои фланги, упаковал центр. Эта схема не для побед, она для выживания. Но в конкретном матче — это было вполне разумно.
Самым ярким событием основного времени стал гол… отменённый. На 9-й минуте Пьянич навесил, мяч вылетел из штрафной, Обляков с разворота пальнул с правой, Ятимов странно ошибся — и мяч оказался в сетке. Вся лавка ЦСКА уже обнималась, но на табло появилась странная надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями системы ВАР».
Что это значило — неясно до сих пор. Но ясно, что видеопроверка заняла аж 6 минут! Можно было успеть выйти из чаши стадиона, взять хот-дог и вернуться обратно. В итоге Левников всё же подошёл к монитору и увидел: Мойзес, не касаясь мяча, мешал Комличенко — офсайд.
Это был последний по-настоящему нервный момент до самой серии пенальти.
Без шансов и фантазии
«Ростов» продолжал играть в игру «не проиграй». Вся надежда была на длинные передачи, на упорство Комличенко, на удачный отскок. У ЦСКА мяч был, но пользы из него было чуть больше, чем из воздуха.
Николич не из тех, кто сорвётся в атаку — даже если соперник откровенно пассивен. В атаке армейцы выглядели тяжело, без идей и остроты. Гуарирапа и Койта терялись среди собственных скидок и затянутых решений. Кисляк не повторил полуфинал, Обляков устал, Мойзес нервничал.
Атмосфера была как в шахматной партии, где оба игрока играют в ничью. Только здесь ничья — это не конец, а путь к ещё большим нервам, когда мяч устанавливается на 11-метровой отметке.
Акинфеев. Те же ворота. Ещё один Кубок
Прошло 90 минут. По регламенту Кубка судьба финала должна была решиться в серии пенальти. И вот тут (наконец-то!) начался настоящий кубковый спектакль с Акинфеевым в главной роли.
Он снова занял те самые ворота «Лужников». Те, где два года назад выиграл серию у «Краснодара». И снова был на высоте. Первые четыре удара ростовчан — три попадания в штангу, одно спасение. Акинфеев, как обычно, не просто отбивал, он буквально гипнотизировал, съедал соперников. Бьющие как будто бы не были в позиции сила, а ждали его приговора.
4:3 — ЦСКА выигрывает серию и девятый Кубок в своей истории. И восьмой лично для Игоря Акинфеева. Это рекорд, и больше никого нет рядом. Есть только Акинфеев — вечный вратарь ЦСКА.
Прощание «Ростова» и новая глава ЦСКА
Для «Ростова» это был необычный финал — это было прощание с эпохой. Команда Карпина, уже лишённая тренера, без Глебова и с уходящими лидерами, попыталась взять последний рубеж. Не получилось. Может, и не могло получиться. Потому что против был не просто ЦСКА. Против была система, цинично отлаженная Марко Николичем.
ЦСКА же провёл весну почти безупречно. Ни одного поражения в чемпионате, только одно в Кубке, отыгранное у «Зенита». Николич построил не самую яркую, но самую прагматичную команду сезона. И завершил её самым прагматичным способом: без яркой игры, без ненужного риска, но с трофеем в руках.
В этом финале не было феерии. Не было магии футбола. Но были 57 тысяч зрителей, были нервы, была жёлтая стена болельщиков «Ростова» и армейская стойкость. И был человек, который снова всё решил.