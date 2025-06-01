Акинфеев снова тащит в «Лужниках». ЦСКА забрал самый унылый, но самый нужный Кубок

Финал, где было всё, кроме футбола. Прощание одной команды и очередное подтверждение силы другой. ЦСКА — девятикратный обладатель Кубка России. И всё снова решил легендарный Игорь Акинфеев.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ростов — ЦСКА 0:1 Голы: : Миралем Пьянич (пенальти) (1'), : Николай Комличенко (пенальти) (2'), : Иван Обляков (пенальти) (3'), : Умар Сако (пенальти) (4'), : Матвей Кисляк (пенальти) (4'), : Максим Осипенко (пенальти) (5'), : Адольфо Гайч (пенальти) (5') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания (Андрей Лангович, 88'), Кирилл Щетинин (Хорен Робертович Байрамян, 88'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Иван Комаров, 73'), Роналдо, Николай Комличенко, Егор Голенков (Алексей Сутормин, 78') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Аббосбек Файзуллаев, 73'), Миралем Пьянич, Адольфо Гайч, Секу Койта (Тамерлан Мусаев, 67'), Сауль Гуарирапа (Кирилл Глебов, 87') Предупреждения: Виктор Мелёхин (45+5'), Умар Сако (58'), Кирилл Щетинин (81')

Иногда кажется, что футбол — это не совсем комбинации, удары, голы. Финал Кубка России 2025 стал тем самым матчем, который подтверждает: футбол — это нервы. Это память. Это страх проиграть и усталость от пути, который был проделан, чтобы просто оказаться здесь. И это точно не про зрелище.

ЦСКА и «Ростов» устроили спектакль с глухими декорациями. На трибунах — почти 60 тысяч, шоу, песни, аплодисменты. На поле — ноль рисков, ноль креатива, ноль (засчитанных) голов. Но в этой пустоте вновь родилась легенда. Потому что финалы выигрывают те, у кого в составе есть Игорь Акинфеев.

Лужники перед стартом финала livesport.ru

Николич выбрал Акинфеева, «Ростов» — игру от обороны

Марко Николич встал перед выбором: доверить финал Кубка молодому Торопу, отстоявшему почти весь турнир, или отдать рамку ветерану, символу, человеку, ради которого можно переписать все планы. Ответ очевиден. В воротах вышел Акинфеев. И, как оказалось позже, весь матч легендарный кипер ждал своего часа.

Джонатан Альба сыграл осторожно. Выставил схему 5-3-2, прикрыл ромб ЦСКА всеми возможными средствами, оградил свои фланги, упаковал центр. Эта схема не для побед, она для выживания. Но в конкретном матче — это было вполне разумно.

Ростов — ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

Самым ярким событием основного времени стал гол… отменённый. На 9-й минуте Пьянич навесил, мяч вылетел из штрафной, Обляков с разворота пальнул с правой, Ятимов странно ошибся — и мяч оказался в сетке. Вся лавка ЦСКА уже обнималась, но на табло появилась странная надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями системы ВАР».

Что это значило — неясно до сих пор. Но ясно, что видеопроверка заняла аж 6 минут! Можно было успеть выйти из чаши стадиона, взять хот-дог и вернуться обратно. В итоге Левников всё же подошёл к монитору и увидел: Мойзес, не касаясь мяча, мешал Комличенко — офсайд.

Игроки ЦСКА празднуют отменённый гол https://t.me/pfccskamoscow

Это был последний по-настоящему нервный момент до самой серии пенальти.

Без шансов и фантазии

«Ростов» продолжал играть в игру «не проиграй». Вся надежда была на длинные передачи, на упорство Комличенко, на удачный отскок. У ЦСКА мяч был, но пользы из него было чуть больше, чем из воздуха.

Николич не из тех, кто сорвётся в атаку — даже если соперник откровенно пассивен. В атаке армейцы выглядели тяжело, без идей и остроты. Гуарирапа и Койта терялись среди собственных скидок и затянутых решений. Кисляк не повторил полуфинал, Обляков устал, Мойзес нервничал.

Ростов — ЦСКА https://rfs.ru/

Атмосфера была как в шахматной партии, где оба игрока играют в ничью. Только здесь ничья — это не конец, а путь к ещё большим нервам, когда мяч устанавливается на 11-метровой отметке.

Акинфеев. Те же ворота. Ещё один Кубок

Прошло 90 минут. По регламенту Кубка судьба финала должна была решиться в серии пенальти. И вот тут (наконец-то!) начался настоящий кубковый спектакль с Акинфеевым в главной роли.

Он снова занял те самые ворота «Лужников». Те, где два года назад выиграл серию у «Краснодара». И снова был на высоте. Первые четыре удара ростовчан — три попадания в штангу, одно спасение. Акинфеев, как обычно, не просто отбивал, он буквально гипнотизировал, съедал соперников. Бьющие как будто бы не были в позиции сила, а ждали его приговора.

Сейв Акинфеева https://rfs.ru/

4:3 — ЦСКА выигрывает серию и девятый Кубок в своей истории. И восьмой лично для Игоря Акинфеева. Это рекорд, и больше никого нет рядом. Есть только Акинфеев — вечный вратарь ЦСКА.

Игроки ЦСКА с Кубком России https://rfs.ru/

Прощание «Ростова» и новая глава ЦСКА

Для «Ростова» это был необычный финал — это было прощание с эпохой. Команда Карпина, уже лишённая тренера, без Глебова и с уходящими лидерами, попыталась взять последний рубеж. Не получилось. Может, и не могло получиться. Потому что против был не просто ЦСКА. Против была система, цинично отлаженная Марко Николичем.

Ростов — ЦСКА https://t.me/fcrostov_official

ЦСКА же провёл весну почти безупречно. Ни одного поражения в чемпионате, только одно в Кубке, отыгранное у «Зенита». Николич построил не самую яркую, но самую прагматичную команду сезона. И завершил её самым прагматичным способом: без яркой игры, без ненужного риска, но с трофеем в руках.

В этом финале не было феерии. Не было магии футбола. Но были 57 тысяч зрителей, были нервы, была жёлтая стена болельщиков «Ростова» и армейская стойкость. И был человек, который снова всё решил.