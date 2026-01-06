В очередном экспрессе рассмотрим встречи Суперкубка Испании, Английской Премьер-лиги и Серии А

«Барселона» — «Атлетик» Бильбао

Футбол. Суперкубок Испании. Полуфинал

«Барселона» находится на первой строчке в Ла лиге с 49 очками после 19 матчей. Команда продолжает доминировать во внутренней арене, а нынешняя победная серия составляет восемь матчей к ряду. Более устрашающее выглядит общая разница мячей в этих матчей — 21:3. Главный тренер команды, Ханси Флик, смог настроить команду на победный путь после болезненного поражения от «Челси» в Лиге чемпионов (0:3).

Баски идут на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 24 балла. На балансе «Атлетика» семь побед, три ничьи и девять поражений. У команды чувствуется кризис в последних матчах: всего одна победа в крайних пяти поединках. При этом в первом круге Ла лиги «Атлетик» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

Атака «Атлетика» в этом сезоне находится в ногах Нико Уильямса. Испанец набрал пять очков по системе гол+пас. При этом заметно, как баски не не реализуют свои моменты. Например, в Ла лиге команда забила 17 мячей в 19 матчах, а по формуле Xg «Атлетик» должен забивать 21 мяч. Такую тенденцию отражают и показатели нападающих клуба.

«Барселона», безусловно, допустит пару атак на свои ворота, учитывая их стиль игры, однако простит ли клуб басков за растрату моментов. Нельзя предсказать, сколько их будет, однако отметим остроту в атаке от каталонцев. Аж 53 мяча в Ла лиге от «Барселоны» за 19 матчей, при этом лучший по голам в команде Ферран Торесс — 11 мячей.

Наш прогноз: победа «Барселоны» за 1,50.

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

Перед 21-м туром «Манчестер Сити» идет на второй строчке в АПЛ с 42 очками. Отставание от «Арсенала» составляет шесть очков. В активе команды Пепа Гвардиолы 13 побед, два матча вничью и три поражения. «Горожане» идут на серии из десяти матчей без поражений. При этом в двух крайних поединках команда завершила встречи вничью.

«Брайтон» идет в середине турнирной таблице, занимая десятую строчку в АПЛ с 28 очками после 20 матчей. Команда на балансе имеет семь побед, семь матчей вничью и шесть поражений. «Чайки» смогли прервать серию без побед, одержав викторию в последнем матче против «Бернли» (2:0). До этого команда три раза проиграла и трижды сыграла вничью.

С начала ноября «Брайтон» смог показать настрой бороться за топ-8 АПЛ. Команда провела последний месяц осени, одержав три победы и свела поединок вничью. Однако декабрь стал для «Брайтона» мрачным и холодным: ни одной победы в шести матчах, при этом у клуба 12 пропущенных мячей в этих встречах, три поражения и три ничейных результата. В атаке лидирует Дэнни Уэлбек с восемью голами, однако одного 35-летнего форварда для стабильности мало.

«Манчестер Сити» последнее поражение в АПЛ потерпел от «Ньюкасла» 22 ноября. Команда проиграла со счетом 1:2. Из слабых мест выделим слабую альтернативность в атаке. У одного Эрлинга Холлана 19 забитых мячей. У ближайшего преследователя норвежца, Фила Фодена, семь голов. Однако глубина «Манчестер Сити» позволяет об этом не переживать. В грядущем матче команда будет настроена на то, чтобы сократить отставание от «Арсенала».

Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» за 1,40.

«Парма» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Парма» идет на 15-й строчке в Серии А, набрав после 17 матчей 18 очков с четырьмя победами, шестью матчами вничью и семь поражений. Команда смогла забить 12 мячей и пропустила 19 в свои ворота. «Парма» имеет один из худших показателей по голам в лиге. Всего чуть больше одного мяча за игру. Однако в обороне команда располагается на восьмом месте из 20 по пропущенным мячам.

«Интер» является лидером чемпионата Италии, имея в активе 39 очков после 17 матчей. Отрыв от второго места составляет всего один балл. Команда Кристиана Киву имеет на своем счету 13 побед и четыре поражения. Миланский клуб смог забить больше всех в Серии А — 38 мячей. Также команда отлично выглядеть в обороне — второе место по меньшему количеству пропущенных мячей — 15.

«Интер» идет на серии из шести побед в матчах Серии А. В последних двух матчах чемпионата команда обыграла «Болонью» со счетом 3:1 и смогла переиграть с минимальным счетом «Аталанту» (1:0). По этому сезону в списке бомбардиров миланского клуба лидирую Лаутаро Мартинес с десятью голами и Хакан Чалханоглу с шестью мячами. Также выделим француза Анж-Йоан Бонии, который набрал семь очков по системе гол+пас, однако его участие в матче под вопросом и-за травмы. Учитывая глубину «Интера» в выборе игроков, в этом матче команда сможет показать лучшую игру.

Наш прогноз: победа «Интера» за 1,37.

