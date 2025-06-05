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    Испанцы обеспечат голевое шоу

    Испания — Франция: дерзкая ставка (к. 8.00) на матч 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Франция
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    Ламин Ямаль
    5 июня в полуфинале Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Испания и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал 05 Июня 2025 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Испания

    Турнирное положение: Испанцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

    При этом Испания в 6 поединках набрала 16 очков. Команда настреляла 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Испания — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Испанцы в серии пенальти одолели голландцев.

    До того команда подписала мировую с Нидерландами (2:2). А вот поединок со Швейцарией завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 последних матчах Испания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Испанцы не проигрывали в 18 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

    Поединки с Францией для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах Испания победила 3 раза при 2 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что испанцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Франция

    Турнирное положение: Французы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.

    Причем Франция в 6 поединках набрала 13 очков. А вот забила команда 12 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Французы в серии пенальти переиграли Хорватию.

    А вот до того команда уступила тем же хорватам (0:2). Зато чуть раньше она нанесла поражение сборной Италии (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Франция добыла 3 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Французы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только поединки с сильными оппонентами «трехцветным» даются непросто.

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    При этом Франция неизменно пропускала в 3 последних очных поединках с Испанией. Тем не менее, команда явно максимально настроится на этот матч.

    Привычно эффективен Килиан Мбаппе. Форвард мадридского «Реала» наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При том, что французы потенциально способны прибавить по ходу встречи.

    Статистика для ставок

    • Французы в среднем забивают аккурат 2 мяча за матч

    • Испания пропускала в 4 последних очных поединках

    • Испанцы не проигрывают 18 матчей кряду

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Испанцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Французы не особенно преуспевают в плане реализации, плюс команде непросто даются поединки с грандами.

    Ставка: ТБ 4.5 за 8.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 17.00

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч с коэффициентом 3.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания — Франция?

    Матч Испания — Франция состоится 05 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания — Франция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания — Франция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 8.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания — Франция?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания — Франция?

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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