Испания — Франция: дерзкая ставка (к. 8.00) на матч 5 июня 2025 года

5 июня в полуфинале Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Испания и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испанцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

При этом Испания в 6 поединках набрала 16 очков. Команда настреляла 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Испанцы в серии пенальти одолели голландцев.

До того команда подписала мировую с Нидерландами (2:2). А вот поединок со Швейцарией завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 последних матчах Испания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Испанцы не проигрывали в 18 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Поединки с Францией для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах Испания победила 3 раза при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что испанцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Франция

Турнирное положение: Французы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.

Причем Франция в 6 поединках набрала 13 очков. А вот забила команда 12 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Французы в серии пенальти переиграли Хорватию.

А вот до того команда уступила тем же хорватам (0:2). Зато чуть раньше она нанесла поражение сборной Италии (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Франция добыла 3 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Французы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только поединки с сильными оппонентами «трехцветным» даются непросто.

При этом Франция неизменно пропускала в 3 последних очных поединках с Испанией. Тем не менее, команда явно максимально настроится на этот матч.

Привычно эффективен Килиан Мбаппе. Форвард мадридского «Реала» наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При том, что французы потенциально способны прибавить по ходу встречи.

Статистика для ставок

Французы в среднем забивают аккурат 2 мяча за матч

Испания пропускала в 4 последних очных поединках

Испанцы не проигрывают 18 матчей кряду

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Испанцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Французы не особенно преуспевают в плане реализации, плюс команде непросто даются поединки с грандами.

Ставка: ТБ 4.5 за 8.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 17.00

Не пропустите

Базовый прогноз на матч с коэффициентом 3.25.