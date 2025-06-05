Кувейт — Палестина: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кувейт и Палестина. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Палестина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейт по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, шестую позицию в группе с пятью очками.

Команда на один пункт отстает от нынешнего соперника и на пять баллов от зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4), а также на восемь от второго, проходного на мундиаль места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Омана (0:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда в чужих стенах с результатом 2:2 разошлась мировой с Ираком.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Кувейт ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, тем не менее, если учесть примерно тот же класс соперника, достичь этого вполне реально.

Юсеф Нассер — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Палестина

Турнирное положение: Палестина по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе пятую строчку.

Команда находится на четыре балла отстает от зоны выхода в следующий раунд отбора (топ-4), а также на семь от второго, проходного на мундиаль места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Ираком (2:1).

Перед этим коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль на этот раз в чужих стенах потерпел поражение от Иордании с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Палестина проиграла лишь дважды при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем более, что соперник примерно соответствует их уровню.

Вессам Абу Али — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей Кувейт проиграл

в трех из пяти последних матчей Палестины забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Палестины забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кувейт — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.15, успех Палестины — в 2.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков Палестины.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15