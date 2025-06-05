Ирак — Южная Корея: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Ирак и Южная Корея. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак — Южная Корея, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирак

Турнирное положение: Ирак по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с 12-ю очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и лишь на один балл отстает от второго, проходного на мундиаль места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Палестины (1:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда в домашних стенах с результатом 2:2 разошлась мировой с Кувейтом.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Ирак ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.

Айман Хуссейн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе первую строчку.

Команда за два тура до конца отборочного раунда на четыре очка опережает третью позицию, которая уже напрямую не выводит на мундиаль, поэтому в случае победы гарантированно оформит путевку на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле сыграла вничью с Иорданией (1:1).

Перед этим коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль в домашних стенах также довольствовался мировой с Оманом с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Южная Корея ни разу не проиграла при семи победах и пяти ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Сон Хын Мин и Ли Дже Сон — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Ирак проиграл

в трех последних матчах Ирака забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Южной Кореи забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.00, победа Ирака — в 3.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках Ирака.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30