Катар — Иран: Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

Катар
Турнирное положение: Катар по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают четвертую позицию в группе с 10-ю очками.
Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на семь баллов отстает от второй, проходной на мундиаль строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на выезде потерпела поражение от Кыргызстана (1:3).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:2 разгромила Северную Корею (5:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, Катар выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.
Альмоэз Али — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Иран
Турнирное положение: Иран по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе первую строчку.
Команда уже обеспечила себе выход в финальную часть на мундиаль и за два тура до конца отборочного раунда на семь очков опережает третью, непроходную на ЧМ-2026 позицию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своём поле сыграла вничью с Узбекистаном (2:2).
Перед этим ближневосточный коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль также в домашних стенах оказался сильнее ОАЭ с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Иран ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.
Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Сердар Азмун, Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Катара забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Ирана забивали больше 2,5 голов
- в девяти из 12-ти последних матчей Иран выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Катар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.35, победа Ирана — в 2.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.88.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Ирана.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15