Катар — Иран: Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Катар и Иран. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Иран, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: Катар по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают четвертую позицию в группе с 10-ю очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на семь баллов отстает от второй, проходной на мундиаль строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на выезде потерпела поражение от Кыргызстана (1:3).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:2 разгромила Северную Корею (5:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, Катар выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.

Альмоэз Али — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Иран

Турнирное положение: Иран по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе первую строчку.

Команда уже обеспечила себе выход в финальную часть на мундиаль и за два тура до конца отборочного раунда на семь очков опережает третью, непроходную на ЧМ-2026 позицию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своём поле сыграла вничью с Узбекистаном (2:2).

Перед этим ближневосточный коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль также в домашних стенах оказался сильнее ОАЭ с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Иран ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Сердар Азмун, Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Катара забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Ирана забивали больше 2,5 голов

в девяти из 12-ти последних матчей Иран выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.35, победа Ирана — в 2.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Ирана.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15