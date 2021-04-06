Француженка Кристина Младенович сыграет против американки Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Младенович — Роджерс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Младенович

У Младенович в этом сезоне было пока что два относительно успешных турнира.

В феврале 27-летняя теннисистка дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, где в первом раунде сенсационно обыграла гречанку Марию Саккари.

На турнире в Лионе Кристина снова выиграла два матча, после чего уступила в четвертьфинале Пауле Бадосе.

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Что касается недавних матчей, то там Младенович нечем похвастаться. В Санкт-Петербурге она сразу же проиграла Маргарите Гаспарян, а в Маймит — Даниэль Коллинз.

Роджерс

Тем временем Роджерс очень здорово начала сезон, но потом слегка притормозила. Впрочем, пока что она выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах.

В начале февраля Шелби одержала три победы на одном из турниров в Мельбурне, а на Australian Open дошла до четвертого круга, где ее остановила первая ракетка мира Эшли Барти.

В Аделаиде Роджерс играла в четвертьфинале против соотечественницы Кори Гауфф. Хороший матч, но дальше пошла 17-летняя теннисистка.

В Майами Роджерс после победы над Мэдисон Бренгл уступила Элине Свитолиной. Неприятное поражение, украинка отдала первую партию, почувствовала дискомфорт в запястье, но, несмотря на это, сумела сделать камбэк.

Прогноз и ставка

На Младенович букмекеры предлагают поставить за 3.10, а на победу Роджерс — за 1.39.

Ранее эти теннисистки провели между собой три матча, счет пока что 2-1 в пользу француженки.

Но, похоже, сейчас у Роджерс есть хороший шанс сравнять счет в противостоянии.

Ставка — победа Роджерс в двух сетах за 1.91.

Еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Младенович меньше 10,5 за 1.83.