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    Сможет ли Кузнецова преодолеть первый круг Australian Open?

    Кузнецова — Стрыцова. Прогноз (к. 2.40) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 9 февраля 2021 года

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    Кузнецова — Стрыцова: прогноз и ставка
    Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против чешки Барборы Стрыцовой в первом круге Отрытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Кузнецова — Стрыцова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кузнецова

    Начало текущего сезона получилось для Кузнецовой чересчур сложным, в том числе в психологическом плане.

    Всю вторую половину января российская теннисистка просидела на строгом карантине. Две недели Светлане нельзя было покидать свой номер в Мельбурне, и, соответственно, у нее не было возможности тренироваться.

    В итоге в своем единственном матче перед стартом Australian Open Кузнецова с треском проиграла американке Дженнифер Брэди. Если в первом сете экс-вторая ракетка мира выиграла хотя бы три гейма, то вторую партию отдала со счетом 0:6.

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    Увы, но Кузнецова, похоже, находится не в лучшем физическом состоянии. Две недели без тренировок в ее случае имеют огромное значение.

    Стрыцова

    Но Кузнецовой в каком-то смысле чуть-чуть повезло — Стрыцову тоже зацепил суровый австралийский карантин.

    И чешская теннисистка после этого тоже провела только один матч. На том же турнире Барбора уже в первом круге проиграла американке Бэтани Маттек-Сэндс.

    Но в отличие от Светланы, Стрыцова в первом сете дошла до тай-брейка, а во втором выиграла хотя бы два гейма.

    Стрыцова ранее трижды доходила до четвертого круга на Australian Open. Но ее лучшие годы, похоже, тоже позади. В 2019 и 2020 годах чешка вылетала на австралийском мэйджоре уже после первого раунда.

    Прогноз и ставка

    На Кузнецову букмекеры предлагают поставить за 1.60, а на победу Стрыцовой — за 2.40.

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    Впервые Кузнецова и Стрыцова встретились еще в 2008 году на Уимблдоне, россиянка тогда выиграла в двух сетах. Позже было еще два матча, в которых теннисистки обменялись победами.

    Сейчас же крайне сложно отдать кому-то из них предпочтение. Ставка на исход здесь больше похожа на игру в рулетку.

    Поэтому наш выбор — ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.40.

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