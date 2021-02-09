Кузнецова
Начало текущего сезона получилось для Кузнецовой чересчур сложным, в том числе в психологическом плане.
Всю вторую половину января российская теннисистка просидела на строгом карантине. Две недели Светлане нельзя было покидать свой номер в Мельбурне, и, соответственно, у нее не было возможности тренироваться.
В итоге в своем единственном матче перед стартом Australian Open Кузнецова с треском проиграла американке Дженнифер Брэди. Если в первом сете экс-вторая ракетка мира выиграла хотя бы три гейма, то вторую партию отдала со счетом 0:6.
Все прогнозы на Australian Open
Увы, но Кузнецова, похоже, находится не в лучшем физическом состоянии. Две недели без тренировок в ее случае имеют огромное значение.
Стрыцова
Но Кузнецовой в каком-то смысле чуть-чуть повезло — Стрыцову тоже зацепил суровый австралийский карантин.
И чешская теннисистка после этого тоже провела только один матч. На том же турнире Барбора уже в первом круге проиграла американке Бэтани Маттек-Сэндс.
Но в отличие от Светланы, Стрыцова в первом сете дошла до тай-брейка, а во втором выиграла хотя бы два гейма.
Стрыцова ранее трижды доходила до четвертого круга на Australian Open. Но ее лучшие годы, похоже, тоже позади. В 2019 и 2020 годах чешка вылетала на австралийском мэйджоре уже после первого раунда.
Прогноз и ставка
На Кузнецову букмекеры предлагают поставить за 1.60, а на победу Стрыцовой — за 2.40.
Впервые Кузнецова и Стрыцова встретились еще в 2008 году на Уимблдоне, россиянка тогда выиграла в двух сетах. Позже было еще два матча, в которых теннисистки обменялись победами.
Сейчас же крайне сложно отдать кому-то из них предпочтение. Ставка на исход здесь больше похожа на игру в рулетку.
Поэтому наш выбор — ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.40.