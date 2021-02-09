Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против чешки Барборы Стрыцовой в первом круге Отрытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Кузнецова — Стрыцова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кузнецова

Начало текущего сезона получилось для Кузнецовой чересчур сложным, в том числе в психологическом плане.

Всю вторую половину января российская теннисистка просидела на строгом карантине. Две недели Светлане нельзя было покидать свой номер в Мельбурне, и, соответственно, у нее не было возможности тренироваться.

В итоге в своем единственном матче перед стартом Australian Open Кузнецова с треском проиграла американке Дженнифер Брэди. Если в первом сете экс-вторая ракетка мира выиграла хотя бы три гейма, то вторую партию отдала со счетом 0:6.

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Увы, но Кузнецова, похоже, находится не в лучшем физическом состоянии. Две недели без тренировок в ее случае имеют огромное значение.

Стрыцова

Но Кузнецовой в каком-то смысле чуть-чуть повезло — Стрыцову тоже зацепил суровый австралийский карантин.

И чешская теннисистка после этого тоже провела только один матч. На том же турнире Барбора уже в первом круге проиграла американке Бэтани Маттек-Сэндс.

Но в отличие от Светланы, Стрыцова в первом сете дошла до тай-брейка, а во втором выиграла хотя бы два гейма.

Стрыцова ранее трижды доходила до четвертого круга на Australian Open. Но ее лучшие годы, похоже, тоже позади. В 2019 и 2020 годах чешка вылетала на австралийском мэйджоре уже после первого раунда.

Прогноз и ставка

На Кузнецову букмекеры предлагают поставить за 1.60, а на победу Стрыцовой — за 2.40.

Впервые Кузнецова и Стрыцова встретились еще в 2008 году на Уимблдоне, россиянка тогда выиграла в двух сетах. Позже было еще два матча, в которых теннисистки обменялись победами.

Сейчас же крайне сложно отдать кому-то из них предпочтение. Ставка на исход здесь больше похожа на игру в рулетку.

Поэтому наш выбор — ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.40.