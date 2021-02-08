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    Сможет ли Касаткина пройти первый круг на Australian Open?

    Бултер — Касаткина. Прогноз (к. 2.63) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 8 февраля 2021 года

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    Бултер — Касаткина: прогноз и ставка
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина встретится с британкой Кэти Бултер в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Бултер — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бултер

    В прошлом сезоне Бултер крайне редко выходила на корт, из-за чего свалилась в конец четвертой сотни рейтинга.

    В 2020-м Кэти неудачно выступила на турнире в Аделаиде, где не смогла пройти квалификацию, и вылетела уже после первого круга на Australian Open.

    После коронавирусной паузы британская теннисистка сыграла на трех турнирах категории ITF. На одном из них она даже дошла до финала, но за этим последовали два провала.

    Перед стартом Australian Open Бултер неплохо проявила себя на одном из турниров в Мельбурне. В первом круге 24-летняя теннисистка разгромила россиянку Анну Калинскую, а потом сенсационно обыграла американку Кори Гауфф.

    В третьем круге Кэти проиграла японке Наоми Осаке, но при этом смогла взять одну партию. И этот момент должен насторожить Касаткину.

    Касаткина

    Вряд ли довольна своим положением в рейтинге и Касаткина. Пока что россиянка всего лишь 71-я, хотя пару лет назад входила в топ-10.

    Впрочем, первые матчи нового сезона показали, что Дарья способна вернуться как минимум в список 50-ти лучших.

    В начале января Касаткина дошла до третьего круга на турнире в Абу-Даби, где уступила Елене Рыбакиной. Но главное, что безнадежным теннис россиянки в том матче точно нельзя назвать.

    Все прогнозы на Australian Open

    На одном из трех турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open, Касаткина тоже прошла два раунда. Дарья спокойно выиграла у Михаэлу Бурзанеску и Полоны Херцог. А вот матч против Кайи Канепи ей совсем не удался — 5:7, 1:6.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров практически нет сомнений в победе Касаткиной, на которую можно поставить за 1.37. Победу Бултер предлагают за 3.42.

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    У Касаткиной действительно есть неплохие шансы впервые с 2018 года преодолеть стартовый раунд Australian Open, но что-то подсказывает, что матч для россиянки будет сложным.

    Ставка - Бултер выиграет хотя бы один сет за 1.84.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.63.

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