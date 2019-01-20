Australian Open. Прогнозы на теннис 20 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Роджер Федерер (Швейцария) — Стефанос Циципас (Греция)

Australian Open. 4-й круг

Роджер Федерер пока уверенно идет к защите титула на Открытом чемпионате Австралии, где в стартовых трех турах он не проиграл ни сета.

Швейцарец уверенно прошел Дениса Истомина из Узбекистана, британца Дэниела Эванса и американца Тейлора Фритца, но теперь его ждет более серьезный оппонент — Стефанос Циципас.

15-й номер мирового рейтинга быстро прогрессирует и уже делает заявку на то, что в будущем будет претендовать на большие достижения.

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На данный же момент Федерер, конечно, сильнее. Если у Роджера не возникнет внезапных проблем со здоровьем, он обыграет грека в трех-четырех сетах.

Ставка: победа Федерера с форой -5,5 гейма за 1.75.

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США)

Australian Open. 4-й круг

Григора Димитрова считают фаворитом матча против американца Фрэнсиса Тиафо, хотя болгарин ничего сверхъестественного на Australian Open пока не показал.

Его соперниками были далеко не самые сильные Янко Типсаревич, Пабло Куэвас и Томас Фаббьяно, которым в сумме Димитров проиграл два сета.

Так неужели Тиафо не зацепится даже за одну партию? Нам кажется, что он это сделает. Американец своими победами над Кевином Андерсоном и Андреасом Сеппи доказал, что не зря находится на данной стадии.

Ставка: тотал по сетам больше 3,5 за 1.53.

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Australian Open. 4-й круг

Прошлогодний финалист Марин Чилич едва не вылетел с Australian Open в третьем круге, когда в пятисетовом матче одолел испанца Фернандо Вердаско, отыгрывая матчболы.

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В целом хорват успешно сыграл только в первом круге против Бернарда Томича, а вот с американцем Маккензи Макдональдом успел повозиться.

Если говорить об испанце, то он провел два тяжелейших пятисетовых поединка против Энди Маррея и Джона Миллмана, а вот Карена Хачанов обыграл увереннее, не отдав россиянину ни партии.

Конечно, Чилич является фаворитом, но цепкость и стабильность Баутисты-Агута подсказывают нам, что встреча будет затяжной.

Ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.62.

Общий коэффициент — 4.33. 0