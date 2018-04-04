Полона Херцог — Ализе Корне. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 апреля

Полона Херцог

Словенка расположилась на 83-й строчке рейтинга WTA, а в стартовом поединке прошла бельгийку Марину Заневскую (6:1, 6:4), которая пробилась в основу Чарльстона через квалификацию.

Лучшие времена для Полоны Херцог позади. Если раньше главным ее оружием считалась подача, то сейчас она бьет по мячу уже не так мощно и точно. Словенская теннисистка давно не отличается стабильной игрой, а в нынешнем сезоне на ее счету всего три турнира уровня WTA. Полона предпочитает играть на соревнованиях ITF, уровень которых сложно сравнивать с главными баталиями женского тенниса.

Ализе Корне

Француженка получила 14-й номер посева и находится на 37-й строчке мирового рейтинга. В последние несколько лет ее преследуют травмы и проблемы с позвоночником, однако в США Ализе показала, что все проблемы позади.

Свидетельство этому — очень убедительный старт в виде победы над украинкой Катериной Бондаренко, которой удалось взять всего три гейма (6:1, 6:2). Последняя считается мастером игры на грунтовых кортах, но ее уровня оказалось мало, чтобы остановить соперницу, набравшую оптимальную форму. Корне удалось показать 79% попадания первой подачи, да и в целом статистика говорит о положительной динамике в игре 28-летней теннисистки, которая, к тому же, любит и умеет побеждать именно на грунте. Корне умеет классно работать на задней линии и ловить соперниц на ошибках.

Хардовая часть сезона получилась у Ализе Корне не слишком успешной. Лучший результат — по две победы на Australian Open и в Брисбене, а на минувшем первенстве в Майами ей удалось преодолеть только один этап, после чего Ализе проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (5:7, 6:4).

Прогноз

1,88Победа Корне с форой -2,5 гейма

Теннисистки встречались между собой четыре раза — последние три матча оставались за Корне, а Херцог побеждала в далеком 2010-м году, когда была близка к пику своей карьеры. У Корне есть великолепная школа, она способна постоянно менять темп и отталкиваться от тактики соперницы.

На счету Корне много ярких побед над топ-теннисистками именно на грунтовом покрытии, а ее нынешняя форма говорит о том, что она может «выстрелить» именно в Чарльстоне. Как минимум данный этап не должен стать последний для француженки на американском турнире. Ставим на победу Корне с форой -2,5 гейма за 1,88.

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