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    Корне продолжит победный путь в Чарльстоне

    Полона Херцог — Ализе Корне. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 апреля

    WTA Полона Херцог Ализе Корне
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    Ализе Корне
    Ализе Корне
    ausopen.com
    В среду, 4 апреля, во втором круге турнира категории WTA Premier в Чарльстоне (США) встретятся словенка Полона Херцог и француженка Ализе Корне. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Полона Херцог — Ализе Корне.

    Полона Херцог

    Словенка расположилась на 83-й строчке рейтинга WTA, а в стартовом поединке прошла бельгийку Марину Заневскую (6:1, 6:4), которая пробилась в основу Чарльстона через квалификацию.

    Лучшие времена для Полоны Херцог позади. Если раньше главным ее оружием считалась подача, то сейчас она бьет по мячу уже не так мощно и точно. Словенская теннисистка давно не отличается стабильной игрой, а в нынешнем сезоне на ее счету всего три турнира уровня WTA. Полона предпочитает играть на соревнованиях ITF, уровень которых сложно сравнивать с главными баталиями женского тенниса.

    Ализе Корне

    Француженка получила 14-й номер посева и находится на 37-й строчке мирового рейтинга. В последние несколько лет ее преследуют травмы и проблемы с позвоночником, однако в США Ализе показала, что все проблемы позади.

    Свидетельство этому — очень убедительный старт в виде победы над украинкой Катериной Бондаренко, которой удалось взять всего три гейма (6:1, 6:2). Последняя считается мастером игры на грунтовых кортах, но ее уровня оказалось мало, чтобы остановить соперницу, набравшую оптимальную форму. Корне удалось показать 79% попадания первой подачи, да и в целом статистика говорит о положительной динамике в игре 28-летней теннисистки, которая, к тому же, любит и умеет побеждать именно на грунте. Корне умеет классно работать на задней линии и ловить соперниц на ошибках.

    Ближайшие события

    Хардовая часть сезона получилась у Ализе Корне не слишком успешной. Лучший результат — по две победы на Australian Open и в Брисбене, а на минувшем первенстве в Майами ей удалось преодолеть только один этап, после чего Ализе проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (5:7, 6:4).

    Прогноз

    1,88Победа Корне с форой -2,5 гейма

    Теннисистки встречались между собой четыре раза — последние три матча оставались за Корне, а Херцог побеждала в далеком 2010-м году, когда была близка к пику своей карьеры. У Корне есть великолепная школа, она способна постоянно менять темп и отталкиваться от тактики соперницы.

    На счету Корне много ярких побед над топ-теннисистками именно на грунтовом покрытии, а ее нынешняя форма говорит о том, что она может «выстрелить» именно в Чарльстоне. Как минимум данный этап не должен стать последний для француженки на американском турнире. Ставим на победу Корне с форой -2,5 гейма за 1,88.

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