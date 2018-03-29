ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дель Потро повторно разберется с Раоничем в США

    Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта.

    ATP Хуан Мартин дель Потро Милош Раонич
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Хуан Мартин Дель Потро
    Хуан Мартин Дель Потро
    bnpparibasopen.com
    В четверг, 29 марта, в четвертьфинале турнира категории Masters в Майами встретятся аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и канадец Милош Раонич. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич.

    Хуан Мартин Дель Потро

    Дель Потро является шестой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и демонстрирует свою лучшую игру в карьере, не скрывая радости от того, что проблемы со здоровьем ему больше не мешают реализовывать потенциал.

    Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером. Добавить к этому мастерство и оптимальную физическую форму — получается один из сильнейших игроков планеты на данный момент. Аргентинец начал свое возвращение в элиту завоеванием титула в Акапулько, после чего отправился в Индиан-Уэллс, где его снова не удалось остановить никому. В финале Хуан Мартин прервал серию из 17 побед подряд феноменального Роджера Федерера (6:4, 6:7, 7:6).

    В Майами у Дель Потро все складывается не хуже. В третьем раунде он не заметил японца Кеи Нисикори (6:2, 6:2), а в последнем поединке ничего с аргентинцем не смог поделать серб Филип Краиновчич (6:4, 6:2).

    Милош Раонич

    Канадец выпал из элиты мужского Тура после череды травм и теперь пытается вернуться в топ-10, оставаясь на 25-й строчке мирового рейтинга.

    27-летний теннисист блекло начал год, покинув Брисбен и Мельбурн уже после стартовых поединков. Далее последовал чуть более успешный Делрей-Бич, где Милошу Раоничу удалось пройти стартовый раунд, но далее его оставил за бортом американец Стив Джонсон (2:6, 4:6).

    Ближайшие события

    Заявить о себе полноценно удалось в Индиан-Уэллсе. Раонич нащупал игру и поверил в свои силы, сумев пройти сразу четыре этапа турнира. А в полуфинале Милоша ждал именно Дель Потро, который вообще не испытал сопротивления со стороны канадца — 6:2, 6:3.

    В Майами Милош разделался в двух сетах с Микаэлем Имером, Диего Шварцманом и Жереми Шарди. Его главным оружием остается подача, но и двигаться по корту Раонич начал намного лучше, набирая форму с каждым матчем.

    Прогноз

    2,14Победа Дель Потро в двух сетах

    Теннисисты встречались между собой четыре раза и одержали по две победы. Однако стоит все-таки обратить внимание на матч в Индиан-Уэллсе, в котором аргентинец выглядел на две головы сильнее. Дель Потро уже одержал 14 побед подряд и вряд ли остановится, так как признаков спада в его игре пока нет. Все четыре встречи Дель Потро и Раонича заканчивались в двух сетах. Предлагаем взять победу Хуана Мартина в двух партиях за 2,14.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Свитолина идет дальше
  • 7,25
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром Кличко
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
  • Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна
  • История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды
    •
  • Трансферный дайджест. 20-27 марта
  • Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов