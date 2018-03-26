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    Феррер навяжет Звереву борьбу в Майами

    Александр Зверев — Давид Феррер. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта

    ATP Давид Феррер
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    Давид Феррер
    Давид Феррер
    atpworldtour.com
    В понедельник, 26 марта, в третьем раунде турнира категории Masters в Майами встретятся немец Александр Зверев и испанец Давид Феррер. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Александр Зверев — Давид Феррер.

    Александр Зверев

    Немецкий теннисист никак не может набрать форму и вернуться на прошлогодний уровень. Не стоит забывать, что 20-летний игрок все еще очень молод и далек от стабильно высокого уровня игры, поэтому ничего удивительного в этом нет.

    Пятой ракетке мира пока удалось приблизиться к титулу только на одном турнире, хотя выступил он уже на пяти в 2018-м году. В Акапулько Александр вышел в полуфинал, где был остановлен аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (4:6, 2:6).

    В Индиан-Уэллсе случился провал, так как уже в первой игре Александр Зверев не справился с португальцем Жоау Соузой — 5:7, 7:5, 4:6.

    В мужской Тур вернулись Джокович и Вавринка, в классной форме находится Дель Потро, поэтому немцу прямо сейчас нужны победы и титулы, если он хочет задержаться в топ-10 рейтинга АТР, не говоря уже о первой пятерке, где ему повезло пока остаться. В прошлом году Александр становился чемпионом пять раз.

    В первом раунде турнира в Майами Зверев не без проблем обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:4, 1:6, 7:6. Очевидно, что кризисные моменты в игре немецкого таланта остаются.

    Давид Феррер

    Испанец в свои 35 лет занимает 35-ю строчку мирового рейтинга и не думает завершать карьеру. Лучшим результатом ветерана является полуфинал Окленда, где сильнейшим был Хуан Мартин Дель Потро (4:6, 4:6). Любопытно, то аргентинец в дальнейшем обыгрывал Давида еще дважды в Акапулько и Индиан-Уэллсе (4:6, 6:4, 3:6 и 4:6, 6:7).

    Ближайшие события

    На это стоит обратить особое внимание, ведь Дель Потро находился в последнее время в своей лучшей форме и даже сумел обыграть Федерера в финале Индиан-Уэллса. Давид Феррер выглядит очень неплохо, а без столь неудачного жребия в лице аргентинца у него были бы неплохие шансы продвинуться дальше.

    Во втором раунде Мастерса в Майами ветеран очень легко прошел россиянина Евгения Донского — 6:2, 6:2.

    Прогноз

    1,81Тотал больше 22,5 гейма

    Теннисисты встречались между собой трижды — первые два матча остались за Феррером, а в последнем, который недавно состоялся в Роттердаме, победу праздновал Зверев в двух сетах — 6:4, 6:3.

    У Феррера однозначно есть шанс на реванш, учитывая его нынешнюю форму и нестабильность Зверева. Потенциал последнего известен давно, но когда Александр вернется на пик формы — вопрос остается открытым. Ожидаем от теннисистов упорной борьбы и предлагаем поставить на тотал больше 22,5 гейма за 1,81.

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