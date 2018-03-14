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    Сок и Лопес покажут неуступчивый теннис

    Джек Сок — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 марта

    ATP Фелисиано Лопес
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    Джек Сок
    Джек Сок
    atpworldtour.com
    В среду, 14 марта, во третьем раунде турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе встретятся американец Джек Сок и испанец Фелисиано Лопес. Начало матча — в 05:00 мск. Прогноз на Джек Сок — Фелисиано Лопес.

    Джек Сок

    Американец во втором раунде одолел итальянца Томаса Фаббиано в двух сетах — 6:2, 7:5. Последний выглядел слабовато и редко владел ситуацией на корте, тогда как Джек Сок продемонстрировал уверенную игру и показал, что начал набирать форму. Да, к его игре пока хватает вопросов, но с физикой все в полном порядке, поэтому игровая практика поможет десятой ракетке мира вновь набрать оптимальные кондиции.

    На своем пике Сок находился в конце прошлого сезона, когда стал чемпионом парижского Мастерса и попал на Итоговый турнир АТР, где дошел до полуфинала. В 2018-м дела 25-летнего теннисиста идут не так гладко: только три победы в десяти поединках.

    Тем не менее, есть ощущение, что черная полоса уже позади, а Джек постепенно вернется на тот уровень, который покорился ему ранее.

    Фелисиано Лопес

    Испанец пока также далеко от своей лучшей игры, хотя в свои 36 лет он все равно демонстрирует достойные результаты. В Акапулько ветеран прошел японца Таро Даниэля (4:6, 6:3, 6:4) и австралийца Танаси Коккинакиса (6:3, 6:4), но в четвертьфинале уступил американцу Джареду Дональдсону (3:6, 1:6). Стабильность — главный недостаток Фелисиано Лопеса, который мешает ему в нынешнем сезоне приблизиться к титулам.

    Ближайшие события

    В Индиан-Уэллсе 32-й номер мирового рейтинга разгромил в двух сетах американца Эрнесто Эскобедо — 6:4, 6:3.

    Прогноз

    1,84Тотал матча больше 23 геймов

    Теннисисты встречались между собой трижды. В далеком 2013-м году победу праздновал испанец (6:4, 6:3), а вот в последних двух поединках в Шанхае (2016) и Хьюстоне (2017) победителем становился американец. При этом победные для Сока матчи состояли из трех сетов по 29 и 30 геймов.

    Предсказать победителя предстоящего матча довольно сложно, так как Сок все еще не идеален в своих действиях на корте, а Лопеса нельзя назвать самым удобным его соперником, да и в борьбе за мяч испанец пока выглядит предпочтительнее.

    Сок всегда неплохо выступает на домашних турнирах, поэтому просто так победу сопернику не отдаст. Предлагаем поставить на тотал матча больше 23 геймов за 1,84, так как борьбе быть.

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