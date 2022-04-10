Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник сразится против американца Джареда Вандеры в раннем предварительном карде на турнире UFC 273. Бой пройдет 10 апреля, начало — в 02.15 по МСК. Олейник — Вандера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алексей Олейник

Алексей Олейник в последний раз выступал 19 июня 2021 года. Тогда ветеран смешанных единоборств из России уступил единогласным решением судей Сергею Спиваку из Молдавии. Олейник не может победить уже на протяжении трех поединков кряду.

Боец уже задумывался над завершением карьеры, но все же решил продолжить выступать. Два из трех последних поединков Алексей проиграл нокаутом Дереку Льюису и Крису Дакасу. Нередко Олейнику не хватает сил на концовку поединка.

Сейчас Алексею уже 44 года, и он явно не претендует на чемпионский пояс. Но на поединок с Вандерой боец из России серьезно настроен.

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Сильной стороной Олейника является борьба. Для того, чтобы провести болевой прием ему хватает двух или трех успешных тейкдауна. Возможно, работа в партере — это главное и единственное оружие Алексея в предстоящем бою.

Джаред Вандера

Джаред Вандера, как и его оппонент, не претендует на титульные бои. Американца даже нет в рейтинге топ-15, а до соперника уровня десятки сильнейших он явно не дорос. Последние два поединка Вандеры закончились поражением от Андрея Орловского и Александра Романова.

У Джареда тоже неплохая борцовская база, однако в UFC она ему не помогает. Поставленного и нокаутирующего удара у американца тоже нет. Джаред в определенной степени владеет всеми необходимыми навыками, но это боец без особой изюминки.

Прогноз и ставка

На победу Олейника букмекеры дают коэффициент 1.90, а победу Вандеры предлагают за 1.94.

На стороне Алексея опыт, ведь в его карьере были даже успешные бои с топовыми бойцами. К примеру, Олейник брал верх над Фабрисиу Вердумом и Марком Хантом.

Вандераа солидно моложе, а значит, что у него должно быть преимущество в скорости. Но супертяжелый дивизион — это не та категория, где бойцы быстро передвигаются и выбрасывают десятки ударов. Поэтому предполагаемое преимущество в скорости от Вандеры может нивелироваться.

Ставка — победа Алексея Олейника за 1.90.

Если учесть, оба бойца обладают должными навыками в партере, то можно поставить на то, что поединок закончится болевым или удушающим за 2.50.