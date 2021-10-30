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    Продолжится ли победная серия Махачева?

    Махачев — Хукер. Прогноз (к. 3.25) и ставки на бой, UFC, 30 октября, 2021 года

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    Прогноз и ставки на Махачев — Хукер
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    Ислам Махачев
    В поединке турнира UFC 267 встретятся российский боец ММА Ислам Махачев и американец Дэн Хукер. Бой состоится 30 октября в Абу-Даби на Etihad Arena. Махачев — Хукер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ислам Махачев

    Российский боец, с базой боевого самбо. В этом виде спорта он добыл звание чемпиона России и чемпиона мира, а также получил ранг мастера спорта международного класса.

    Сейчас Махачев является пятым в списке легковесов UFC. В его активе 21 бой на профессиональной арене, 20 из которых завершились победой. В одном россиянин проиграл.

    В активе спортсмена победа болевым над Кайаном Джонсоном. У Дави Рамоса и Армана Царукяна Ислам выиграл единогласным решением.

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    В этом году он провел 2 поединка. Махачев победил Дрю Добера и Тиаго Мойсеса. В обоих случаях был один прием — удушение.

    Дэн Хукер

    Дэн Хукер имеет более насыщенный рекорд. У него 31 бой в активе. В это число входят 21 победа и 10 поражений.

    Новозеландец является по натуре кикбоксером. В UFC он пришел в 2014 году. В полулегком боец проиграл три поединка подряд и решил перейти в легкий. На данный момент в дивизионе у Хукера 4 победы подряд.

    Дэн Хукер и Ислам Махачев
    mmajunkie.usatoday

    Последние победы боец одержал в поединках с Насратом Хакпарастом, Полом Фелдером и Элом Яквинтой.

    Если говорить об ответственных встречах с топами дивизиона, то в 2020 года Хукер проиграл решением Дастину Порье, а в январе 2021 года уступил Майклу Чендлеру, причем нокаутом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке Махачев выступает у букмекеров в роли явного фаворита, коэффициент на победу которого ниже психологической отметки — 1.15 против 6.41 на Хукера.

    Хукер неплохо чувствует себя в партере и обладает вполне неплохой выносливостью, чтобы противостоять давлению россиянина.

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    Тем не менее Махачев сейчас идет на отличной победной серии, а новозеландец провел свой последний поединок 25 сентября. В этом плане у Ислама огромное преимущество — больше времени на отдых и подготовку.

    Возможно, что Махачев сломит соперника после экватора поединка, победив в борьбе, как это обычно любят делать борцы. Ставка — Махачев победит болевым/удушающим или сдачей.

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    Махачев — Хукер: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прочие виды. Продолжится ли победная серия Махачева?
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