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    Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?

    Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз (к. 1.57) и ставка на бой в UFC 19 апреля 2020 года

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    Прогноз на Нурмагомедов — Фергюсон
    Тони Фергюсон
    19 апреля состоится поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. Драться будут действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион дивизиона Тони Фергюсон. Начало в 05:00 по мск. Прогноз на Нурмагомедов — Фергюсон.

    Предыстория

    Это один из самых ожидаемых боев в UFC. Давно Хабибу не попадались такие опасные соперники как Тони. Бой срывался уже четыре раза. Все причины были из-за проблем со здоровьем у обоих бойцов.

    Совсем недавно поединок был под угрозой срыва из-за пандемии COVID-19. Так что этому противостоянию уже больше двух лет. Все никак бойцы не могут встретиться.

    Теперь же встреча все-так должна состояться. На кону титул чемпиона в легком весе по версии UFC. Интерес к поединку очень высокий, учитывая последнюю встречу в рамках стердауна, где Нурмагомедов назвал Фергюсона трусом, который скрывается за своими солнцезащитными очками.

    Стердаун
    thesun.co.uk

    Не обошлось и без небольшой потасовки. Бойцов сразу же оттащили, чтобы не допустить драки. Однако Хабиб выбил пояс Тони у него из рук, после чего американец заявил, что его соперник только что пнул UFC. Это явно еще больше разозлило хейтеров российского дагестанца.

    Хабиб Нурмагомедов

    Выступает в UFC с 2012 года. С тех пор он не потерпел ни одного поражения в своей карьере. На счету «орла» 28 побед подряд. Так что это будет его 29 схватка.

    Хабиб vs Конор
    buzzstations.com

    Титул чемпиона в легком весе он заработал в бою с Элом Яквинтой. В тот момент он должен был биться с Фергюсоном, но из-за травмы ногив торого россиянину пришлось искать другого соперника.

    После получения пояса Хабиб провел еще 2 поединка. Отметим, что титул был взят в 2018 году. Сейчас на дворе 2020-й. Мало боев потому, что Нурмагомедов попал в скандал, связанный с Конором Макгрегором. Его отстранили за одну из потасовок с лагерем ирландца. Но когда дело дошло до октагона, там Хабиб просто не оставил Макгрегору шансов. Он связал «Печально известного» в борьбе и «задушил» в одном из раундов.

    Хабиб Нурмагомедов

    Последней жертвой стал Дастин Порье. Многие утверждали, что американец даст бой непобедимому, но этого не случилось. Конечно, были моменты, когда Хабибу попадало, как и в бою с Конором. Тем не менее в третьем раунде россиянин снова «задушил» соперника.

    Тони Фергюсон

    Тони Фергюсон — надежда всех хейтеров Хабиба. Его считают самым опасным соперником для российского бойца. И сейчас объясним почему.

    Для начала начнем с того, что Фергюсон сейчас идет на 12-матчевой серии, состоящей из побед. В прошлых двух поединках Тони просто разобрал Энтони Петтиса и побил Дональда Серроне. Перед этим выиграл у Эдсона Барбозы, Кевина Ли и Рафаэла дос Аньоса.

    За 3 раунда «Эль Кукуй» превратил лицо Петтиса в месиво. А все благодаря опаснейшим ударам локтями, которые соперник чаще всего не видит. Также хочется отметить момент с нокдауном Фергюсона. Был момент, когда Петтис попал и Тони оказался на канвасе. Оппонент сразу же пошел добивать, но несмотря на потрясение соперник Хабиба сгруппировался и связал Петтиса в партере и затем с него вышел.

    Тони Фергюсон
    zimbio.com

    Серроне он начал разбирать во втором раунде. Лицо «Ковбоя» стало напухать и налилось кровью после все тех же ударов локтями. В ударной технике Фергюсон очень хорош.

    Касательно стиля. Фергюсон легко меняет стойки. Он атакует нестандартно. Он наносит скрытые удары локтями. Самое главное — он отлично отражает проходы в ноги, причем даже проходы навстречу. Чаще всего боец оказывается внизу, когда борцы пытаются его перевести в партер через захват туловища. Однако Фергюсон обладает хорошим джиу-джитсу.

    Тони Фергюсон

    Отдельно про джитсу. Фергюсон в любом положении бьет. Даже если соперник снизу, даже если он активно работает — американец всегда бьет локтями. Он способен неожиданно сменить положение и в итоге вывести оппонента на болевой. Тем более что в его арсенале есть парочка интересных захватов, в том числе и треугольник.

    Прогноз и ставка

    Итак, в этом бою Хабибу придется встретиться с очень непростым соперником. Сомневаться в том, что Фергюсон будет попадать в партер россиянина, не приходится. Тем не менее реальные шансы навредить своему визави у Нурмагомедова, скорее всего, есть только у сетки. Из-за нехватки пространства Тони может потерять мобильность внизу, которая у него просто прекрасная.

    Стердаун
    essentiallysports.com

    С другой стороны, в активе «Эль Кукуя» победы над борцами, причем неплохими. И всех их он удивил разнообразием приемов и движений.

    Бой должен получиться зрелищным, поскольку несмотря на стиль соперника, американец всегда идет вперед и прессингует, не боясь нарваться на встречный удар и тейкдаун.

    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.33 на Хабиба и 3.38 на Тони.

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    Вряд ли бойцы пройдут всю дистанцию. Последние поединки обоих спортсменов заканчивались досрочно. Нурмагомедов два раза подряд «душил», Фергюсон два раза подряд «убивал» соперника в стойке. К слову, перед этим он тоже «задушил» Эдсона Барбозу и Кевина Ли.

    Прогнозируем, что полный бой мы не увидим. Коэффициент на исход «досрочная победа: да» составляет 1.57.

    Также можно поставить на количество раундов. Оба соперника явно не собираются уступать. Первый раунд — разведка. Вряд ли Хабибу удастся очень быстро побороть своего оппонента. Но и себя избивать в стойке он не позволит. Так что все это действо явно затянется еще на пару раундов. Прогноз — больше 3.5 раундов за 1.55. 0

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    Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз (к. 1.57) и ставка на бой в UFC 19 апреля 2020 года. Прогноз на Нурмагомедов — Фергюсон. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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