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    Бой Фергюсона и Гэйджи закончится досрочно?

    Фергюсон — Гэйджи. Прогноз (к. 1.68) и ставки на бой UFC 249 18 апреля 2020 года

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    Прогноз на Фергюсон — Гэйджи
    Тони Фергюсон
    В ночь с 18 на 19 апреля состоится поединок UFC 249, в котором подерутся два американца — Тони Фергюсон и Дастин Гэйджи. Прогноз на Фергюсон — Гэйджи.

    Фергюсон

    Тони Фергюсон надеялся подраться с Хабибом, но очередная попытка Даны Уайта организовать их поединок провалилась снова, поскольку в мире разбушевалась пандемия коронавируса. В любом случае боец готовился к поединку. Он всегда готов драться, не важно с кем, когда и в каких условиях.

    На данный момент у «Эль Кукуя» в UFC 12-матчевая победная серия. Спортсмен является ярко выраженным нокаутером, который умеет наносить опасные удары, в частности локтями. Кроме того, Фергюсон очень неплох в партере.

    Кевин Ли, Рафаэль до Аньос, Эдсон Барбоза — они есть в списке поверженных Фергюсоном. Крайние поединки Тони провел не менее ярко. Он разбил Энтони Петтиса, выиграв у него техническим нокаутом.

    Тони Фергюсон

    Прошлый бой был против Дональда Серроне. После него «Эль Кукуй» остался не вполне довольным, поскольку он ударил соперника после гонга и этот удар оказался решающим. Лицо «Ковбоя» заплыло, поэтому поединок остановили и присудили победу Фергюсону. Сам же победитель сказал, что не хотел так выигрывать.

    Гейджи

    Соперник Тони не менее эксцентричный. Дастин Гэйджи тоже любит избивать соперников. Он делает это не так ярко, как Фергюсон, тем не менее боец хорошо умеет сокращать дистанцию и наносить, порой, незаметные удары.

    Гейджи провел 23 поединка в UFC, на 4 меньше чем у его соперника. Он младше своего оппонента на 4 года. В активе американца 21 победа, из которых 18 было добыто нокаутом.

    Дастин Гэйджи

    После двух поражений подряд от Дастина Порье и Эдди Альвареса, Гэйджи смог одержать три победы подряд. Он нокаутировал Джеймса Вика и Эдсона Барбозу, причем своей коронной правой рукой. Последним в списке оказался Дональд Серроне.

    Прогноз и ставка

    Оба бойца являются нокаутерами. В таком случае бой вряд ли пройдет полностью. Кто-то кого-то уронит.

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    Коэффициенты даются такие: победа Фергюсона — 1.53, победа Гэйджи — 2.59, ничья — 51.0.

    Фергюсон старше, опытнее и серия у него длиннее. При этом «Эль Кукуй» побеждал в последних боях более разнообразно — это и удушения, и ТКО, и КО. Хотя за 12 боев у американца только один КО.

    Итак, прогноз и ставка: бой закончится нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией одного из бойцов. Коэффициент на этот исход составляет 1.68 0

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    Фергюсон — Гэйджи. Прогноз (к. 1.68) и ставки на бой UFC 249 18 апреля 2020 года. Прогноз на Фергюсон — Гэйджи. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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