В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Белл Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: На общем этапе сезона «Монреаль» заработал 106 очков, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Востока, по дополнительной разнице уступив 3-й «Тампе».

Последние матчи: Заключительные матчи главного турнира «Монреаль» провел на выезде, где сперва прикончил «Айлендерс» (4:1), а затем потерпел поражение от «Филадельфии» (2:4).

В плей-офф серии против «Тампы» команда Мартена Сан-Луи установила одну победу (4:3, от) при одном локальном провале во Флориде (2:3, от). Вернувшись в Квебек, «Канадиенс» снова взяли верх (3:2, от).

Не сыграют: Ноа Добсон, Патрик Лайне.

Состояние команды: Серия против «Тампы» складывается упорнейшим образом: три игры — три овертайма. В этих условиях «Монреаль» чувствует себя достаточно комфортно.

Команда Мартена Сан-Луи дважды взяла верх и готовится к третьему аналогичному шагу на домашнем льду, на котором ранее были одержаны семь побед в девяти матчах.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: Со 106 очками на счету, «Тампа» замкнула лидерское трио Восточной конференции. На 3 турнирных пункта коллектив из Флориды отстал от 2-го «Баффало».

Последние матчи: Последние матчи регулярки «Тампа-Бэй» провела в домашних стенах. В первом была одержана победа над «Детройтом» (4:3, от), во втором — зафиксировано поражение от «Рейнджерс» (2:4).

На домашнем этапе кубковой серии с «Монреалем» команда Джона Купера дала осечку в первой игре (3:4, от), но выправила положение во второй (3:2, от). Недавний выезд в Канаду не увенчался успехом (2:3, от).

Не сыграют: Виктор Хедман. Понтус Хольмберг.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» продолжает испытывать проблемы с концентрацией в ключевые моменты, в результате чего уступает в серии 1-2 перед сложнейшей гостевой встречей.

Команда Джона Купера имеет богатый опыт кубковых серий, но за счет одного лишь багажа прошлого справиться с канадцами нельзя. Тем временем в гостевых условиях «Лайтнинг» потерпели уже пятое поражение в шести недавних играх.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» потерпела 5 поражений в 6 последних гостевых матчах

«Монреаль» обыграл «Тампу» в 4 матчах из 5 последних

В 4 личных встречах из 6 последних была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.51, победа «Тампы-Бэй» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Монреаль» на домашнем льду может установить полный контроль над противостоянием с «Тампой». При этом в игровом значении канадцы ничем не уступают, а в некоторых моментах — превосходят своих соперников.

Ставка: «Монреаль» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.

Прогноз: Очередная встреча неуступчивых топов может перетечь в овертайм, но для «Канадиенс», играющих при своих болельщиках, это вряд ли станет проблемой.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.95.