В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Юта» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Дельта Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Юта — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Юта»

Путь к плей-офф: «Юта» завершила главный турнир на 6-й позиции в таблице Западной конференции. С 92 очками в наличии, коллектив из Солт-Лейк-Сити опередил 7-й «Анахайм» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Последние матчи регулярного сезона «Юта» провела на домашнем льду, где ярко обыграла «Виннипег» (5:3), но не смогла справиться с «Сент-Луисом» (3:5).

В дебютном для себя плей-офф «мамонты» уступили «Вегасу» в первой встрече в Неваде (2:4). Во второй игре команда Андре Туриньи вырвала волевую победу благодаря голу Логана Кули (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Барретт Хэйтон.

Состояние команды: По ходу всего сезона «Юта» испытывался проблемы системного содержания, которые нередко скрывала за счет самоотдачи. В похожем ключе дебютант Кубка Стэнли провел гостевой этап серии с «Вегасом».

Ничья в Неваде — удачный промежуточный результат, который команда Андре Туриньи постарается развить в домашних стенах, где до начала плей-офф потерпела восемь поражений в двенадцати встречах.

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» закончил регулярку на 4-й позиции в Западной конференции с 95 очками в активе. На 2 турнирных балла «Голден Найтс» обошли в этом зачете 5-й «Эдмонтон».

Последние матчи: Перед кубковым противостоянием «Вегас» выдал серию побед, в рамках которой учинил расправу над «Колорадо» (3:2, от), «Виннипегом» (6:2) и «Сиэтлом» (4:1).

Этот настрой команда Джона Тортореллы перенесла и в 1/8 финала, где в первом матче взяла верх над «Ютой» (4:2). Однако сберечь концентрацию во второй встрече «Голден Найтс» не удалось (2:3).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: «Вегас» на домашнем льду столкнулся с сопротивлением, к которому не был готов на сто процентов. В моменты давления со стороны «Юты» коллектив из Невады проседал структурно, что, в свою очередь, приводило к грубым оборонительным ошибкам.

В десяти последних матчах «Голден Найтс» установили восемь победных результатов. В шести случаях команда Джона Тортореллы выходила на показатель в 4 заброшенные шайбы и более.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывал в основное время в 4 последних гостевых матчах

«Вегас» одержал 2 победы в 3 матчах на территории «Юты»

«Вегас» забивал ровно 4 шайбы в 2 матчах на льду «Юты» из 3 в истории этого противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.20, победа «Вегаса» — в 2.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: Почувствовав вкус побед в плей-офф, «Юта» намерена удвоить преимущество в домашних условиях. Команда способна взорваться в атакующем смысле, что, в свою очередь, заставит «Вегас» действовать встречными наскоками и тем самым позволит игре раскрыться.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.06.

Прогноз: В пользу «Вегаса» при этом могут сыграть кубковый опыт и общекомандная форма, в которой «Голден Найтс» находятся после смены тренера.

Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.86.