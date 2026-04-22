В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Лос-Анджелес»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял 8-ю строчку в таблице Западной конференции. С 90 очками в наличии, «Кингз» обошли трех прямых конкурентов на 4 зачетных балла.

Последние матчи: Последние матчи регулярки «Лос-Анджелес» провел в Канаде, где сперва не справился с «Ванкувером» (3:4, от), а затем проиграл «Калгари» (1:3).

Гостевыми встречами стартовала серия «Кингз» против «Колорадо». В первом матче команда Ди Джея Смита потерпела поражение при весьма сдержанной игре (1:2). Во втором калифорнийцы вели в счете, но уступили в овертайме (1:2, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Алекс Туркотт.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» возвращается в Калифорнию без побед в активе, но ни в одной игре команда, считающаяся аутсайдером противостояния, не выглядела бесхарактерно.

На льду «Колорадо» коллектив Ди Джея Смита навязал борьбу, но для локального успеха ему явно не хватило исполнительского мастерства в нападении. Так, в обеих встречах «Кингз» не забивали больше одной шайбы.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» завершил главный этап в качестве сильнейшей команды лиги. В 82 регулярных матчах денверцы набрали 121 балл и на 8 очков опередили в общей таблице 2-ю «Каролину».

Последние матчи: Регулярный чемпионат «Колорадо» завершил гостевыми победами над «Эдмонтоном» (2:1, бул.) и «Калгари» (3:1) и «плюсовым» результатом в домашнем матче против «Сиэтла» (3:1).

Голы Арттури Лехконена и Логана О’Коннора позволили «Эвс» выйти вперед в противостоянии с «Лос-Анджелесом» по итогам первого матча в Кубке Стэнли (2:1). Во второй встрече команда Джареда Беднара вырвала волевую победу в овертайме (2:1, от).

Не сыграют: У «Колорадо» потери отсутствуют.

Состояние команды: В первой игре «Колорадо» продемонстрировал фрагментарный контроль и забрал результат, ведя в счете. Во втором же матче «Эвеланш» находились в роли догоняющих.

Пока ни в одной встрече в этом плей-офф команда Джареда Беднара не забивала больше 2 голов. Скромная результативность денверцев заметна еще с регулярки. Так, одна-две шайбы оставались пределом продуктивности в пяти матчах из шести последних.

«Лос-Анджелес» не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Лос-Анджелес» не пропускал больше 2 голов в 3 последних матчах на своей территории

«Колорадо» одержал 8 гостевых побед кряду

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 3.21, ничья — в 4.57, победа «Колорадо» — в 2.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: При всей своей нестабильности в игровом ключе «Колорадо» рассматривается как фаворит этой пары и один из претендентов на выход в финал. На фоне мощнейшего потенциала «Эвеланш» должны забирать результат третьего матча независимо от условий борьбы, которые на своей территории предложит «Лос-Анджелес».

2.00 «Колорадо» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Лос-Анджелес — Колорадо принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Колорадо» победит за 2.00.

Прогноз: «Кингз» в родных стенах попытаются дать бой, что, в свою очередь, отразится на атакующей эффективности обеих команд и позволит игре раскрыться в плане результативности.

2.21 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Лос-Анджелес — Колорадо принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.21.