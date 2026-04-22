Обзор матчей Кубка Стэнли 22 апреля.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол.

Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по воротам. Его признали второй звездой матча.

«Тампа» сравняла счет в серии — 1-1.

Третий матч в серии пройдет 25 апреля на арене «Монреаля». Начало игры — в 2:00 мск.

«Баффало» — «Бостон» — 2:4

Счет в серии равный — 1-1.

Третья игра пройдет на арене «Бостона» в субботу, 24 апреля.

«Вегас» — «Юта» — 2:3

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил одну шайбу. Для российского форварда это второй гол в Кубке Стэнли-2026.

Счет в серии стал равный — 1-1.

Третья игра пройдет на льду «Юты» в субботу, 25 апреля. Начало игры — 04:30 мск.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

У гостей шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин. Это второй гол 34-летнего нападающего в Кубке Стэнли-2026.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».

Следующий матч команд пройдет 24 апреля.